Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ABD Başkanı Trump arasındaki ‘İran’ gerilimi günlerdir sürerken, Washington hattından dikkat çeken bir hamle geldi. ABD yönetimi, Almanya’daki 5 bin askerini geri çekme kararı aldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, müttefikleriyle yaşanan gerilimi askeri alana da yansıtarak, başta Almanya olmak üzere Avrupa’daki ABD askerlerini geri çekmeyi planladığını duyurmuştu. Bu kapsamda harekete geçen ABD yönetimi, Almanya’daki 5 bin askerini geri çekme kararı aldığını duyurdu.

12 AY İÇİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

ABD-Almanya arasındaki gerilim günlerdir devam ederken Pentagon, ABD’nin NATO müttefiki Almanya’daki asker sayısını azaltacağını açıkladı. Geri çekilmenin 6 ila 12 ay içinde tamamlanması planlanırken, bu kapsamda bir muharebe timinin geri çekileceği, ayrıca önceki yönetim döneminde planlanan bir tabur sevkiyatının da iptal edildiği bildirildi.

Almanya-ABD arasında İran krizi! Washingtondan flaş karar: 5 bin asker için harekete geçildi

AVRUPA’DAKİ EN KRİTİK ÜS: ALMANYA

Yaklaşık 35 bin ABD askerinin bulunduğu Almanya, Amerika’nın Avrupa’daki en kritik askeri üslerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu nedenle alınan kararın, NATO içindeki dengelere ve bölgesel güvenliğe nasıl yansıyacağı dikkatle takip ediliyor.

İTALYA VE İSPANYA’DAKİ ASKERLER DE GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Öte yandan ABD’nin, İran savaşına destek vermediğini düşündüğü bazı NATO ülkelerine karşı yaptırım seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü. Trump, İtalya ve İspanya’daki ABD askerlerinin durumunun da gözden geçirilebileceğini söyledi.

Almanya-ABD arasında İran krizi! Washingtondan flaş karar: 5 bin asker için harekete geçildi

ABD ile Avrupa arasındaki krizin derinleştiği süreçte, Almanya’dan asker çekme kararı transatlantik ilişkilerde yeni bir gerilim başlığı olarak görülüyor. Uzmanlar, bu adımın ABD ile Avrupa arasındaki güven sorununu artırabileceği ve Avrupa ülkelerini savunma harcamalarını yükseltmeye yöneltebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump ile Başbakan Merz, arasındaki gerilim Merz’in ABD’ye yönelik eleştirilerinin ardından patlak verdi. Almanya Başbakanı Merz, geçen hafta "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor" açıklamasını yapmış, ardından ABD'nin İran savaşından bir çıkış stratejisi olmadığı eleştirisinde bulunmuştu. Trump ise, Merz'e "Ne dediği hakkında hiçbir fikri yok" karşılığını vermiş, Almanya Başbakanı'nı İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını hoş görmekle suçlamıştı.

Almanya-ABD arasında İran krizi! Washingtondan flaş karar: 5 bin asker için harekete geçildi

Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaşadığı tartışma sonrası asker sayısını azaltma tehdidinde bulunmuştu. Merz ise ABD’nin İran savaşındaki stratejisini eleştirerek Washington’ı belirsiz bir politika izlemekle suçladı. Pentagon’dan bir yetkili, Alman yetkililerin son açıklamalarını “uygunsuz” olarak nitelendirdi.

