Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından üst üste 2'nci galibiyetini aldı.

NBA'de Batı Konferansı play-off serisinin 5'inci maçında Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 99-93 yenerek, üst üste ikinci defa elenmekten kurtuldu ve seriyi 3-2'ye getirdi.

Rockets'ta triple-double'a yakın bir performans gösteren milli basketbolcu Alperen Şengün; 14 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Jabari Smith ise 22 sayı kaydetti.

Lakers'ta LeBron James 25 sayı, Austin Reaves ise 22 sayı attı.

Alperen Şengün - Tari Eason

CAVALIERS 3-2 ÖNE GEÇTİ

Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı ilk tur 5'inci maçında konuk ettiği Toronto Raptors'ı 125-120'lik skorla mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti.

Cavaliers'ta Evan Mobley ve James Harden, 23'er sayı kaydederken; Raptors'ta ise RJ Barrett, 25 sayı attı.

PISTONS TUR UMUTLARINI SÜRDÜRDÜ

Doğu Konferansı'nda normal sezonun lideri Detroit Pistons, ilk tur serisinin 5'inci maçında konuk ettiği Orlando Magic'i 116-109 yendi. Magic, bu mağlubiyete rağmen seride 3-2 önde bulunuyor.

Pistons'ta Cade Cunningham, 45 sayı kaydederken; Magic'ten Paolo Banchero da 45 sayı ile karşılık verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası