İstanbul'da beklenen yağışlı hava etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentin çeşitli bölgelerinde sağanak yağış ve yer yer dolu etkili oldu.

Özellikle Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Güngören, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih ve Bahçelievler ilçelerinde aniden bastıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli sağanak bazı bölgelerde doluya dönüşürken, yollar kısa sürede suyla doldu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.

Öte yandan yağışın etkili olduğu bazı ilçelerde dolunun ardından gökkuşağı oluştu. Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Güngören'de görülen gökkuşağı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Esenler'de ise kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, yağışın etkisini kaybetmesiyle ulaşımın yeniden normale döndüğü bildirildi. Anadolu Yakası’nda ise yer yer hafif yağmur geçişlerinin görüldüğü kaydedildi.

