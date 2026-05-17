Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Fenerbahçeliler Derneği'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 çocuğun çakmakla yangın çıkardığı ve olay yerinden kaçtığı görüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı. Olay, Cuma Mahallesi Elektrik Sokak’taki bir pasajda bulunan Fenerbahçeliler Derneği'nde meydana geldi.

İddiaya göre, pasaj içine giren 2 çocuk, derneğin bahçe kısmında bulunan sandalye ve perdeleri çakmakla tutuşturarak olay yerinden uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dernekte maddi hasar oluştu.

Öte yandan olay anı ve yangını başlattığı iddia edilen 2 çocuğun görüntüleri, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin, olayın ardından kaçan çocukları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

