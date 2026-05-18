Galatasaray'ın başarılı golcüsü Victor Osimhen için Xabi Alonso ile sözleşme imzalayan Chelsea'nin devrede olduğu, sarı kırmızılıların transfere sıcak bakmasa da 100 milyon avro civarından bir teklifi değerlendirebileceği iddia edildi.

Galatasaray'da şampiyonluğunun mimarlarından olan Victor Osimhen hakkında İngiliz basınından yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Team Talk'un haberine göre; Xabi Alonso ile sözleşme imzalayan Londra ekibi Chelsea, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızını transfer etmeyi planlıyor.

BEKLENTİ 100 MİLYON AVRO

Galatasaray'ın bu ayrılığa sıcak bakmadığı ve golcü forvet için minimum 100 milyon avro bandında gelen teklifi değerlendirebileceği öne sürüldü.

BARÇA VE REAL DE TAKİPTE

Ayrıca Lewandowski ile yollarını ayıran Barcelona ve Jose Mourinho'yu duyurmaya hazırlanan Real Madrid'in de Osimhen ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi. Victor Osimhen'in temsilcilerinin ise Avrupa genelinde üst düzey kulüp seçeneklerini yeniden aktif biçimde araştırmaya başladığının altı çizildi.

BU SEZONKİ KARNESİ

Sezon başında Napoli'de 75 milyon avro bedelle bonservisi alınan Victor Osimhen, çıktığı 33 maçta 22 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

