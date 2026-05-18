HABER MERKEZİ
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 7 kişi tutuklandı
CHP'li Üsküdar Belediyesi’ne yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Daha önce iskan ruhsatı süreçlerinde ‘rüşvet ve usulsüzlük’ yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlenen Üsküdar Belediyesi’ne geçtiğimiz cuma günü ikinci dalga operasyon düzenlendi.
Usule aykırı iskan yapıldığı, müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla düzenlenen yeni operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Detaylar geliyor...
Bizi Takip Edin
YORUMLAR