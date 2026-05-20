Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken birçok kişi evlerinden çıkarak açık alanlara yöneldi. Depremin ardından “Deprem bildirimi nasıl açılır? Android ve Apple deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir?” soruları yeniden gündeme geldi.

Birçok vatandaş bugün Malatya'da yaşanan, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından telefona gelen deprem uyarı sistemi bildirimlerini alırken sistemin nasıl aktive edileceği de araştırılmaya başlandı.

DEPREM BİLDİRİMİ NASIL AÇILIR?

Bugün meydana gelen 5.6 şiddetindeki Malatya depremi sonrası vatandaşlar, “Telefona deprem bildirimi nasıl gelir?”, “Deprem uyarı sistemi nasıl açılır?” sorularını araştırmaya başladı. Android ve iPhone cihazlarda bulunan acil durum bildirimleri sayesinde kullanıcılar deprem başlamadan saniyeler önce uyarı alabiliyor.

Deprem erken uyarı sistemleri, yer hareketlerini algılayan sensörler ve gelişmiş yazılımlar aracılığıyla çalışıyor. Sarsıntının merkezinden yayılan dalgalar analiz edilerek risk altındaki bölgelere hızlı şekilde bildirim gönderiliyor. Telefon ekranında beliren yüksek sesli uyarılar sayesinde kullanıcılar tehlikeye karşı önceden haberdar olabiliyor.

Günümüzde birçok akıllı telefon bu sistemi destekliyor. Ancak özelliğin çalışabilmesi için bazı ayarların açık olması gerekiyor. Ayrıca cihazın güncel yazılım sürümünü kullanması da sistemin sağlıklı çalışması açısından önem taşıyor.

ANDROID VE APPLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AKTİF EDİLİR?

Android işletim sistemine sahip cihazlarda deprem uyarı sistemi genellikle telefonun güvenlik ayarları içerisinde yer alıyor. Kullanıcıların ilk olarak “Ayarlar” menüsüne giriş yapması gerekiyor. Ardından “Güvenlik ve Acil Durum”, bazı cihazlarda ise “Acil Durum Bildirimleri” sekmesine girilmesi gerekiyor.

Bu bölümde yer alan “Deprem Uyarıları” seçeneği aktif hale getirildiğinde Android cihaz deprem bildirimleri almaya başlıyor. Bazı modellerde Google Play Hizmetleri üzerinden çalışan deprem erken uyarı sistemi için güncelleme yapılması da gerekebiliyor.

ANDROİD DEPREM BİLDİRİMİ AÇMAK İÇİN;

Deprem uyarılarını yönetme:

Android cihazınızda Ayarlar'ı açın.

Arama yapın: Deprem uyarıları.

Uyarıları etkinleştirin veya devre dışı bırakın.



Acil Durum Konum Hizmetleri'ni (ELS) yönetme:

Android cihazınızda Ayarlar'ı açın.

Arama yapın: Acil durum konum hizmeti

Konum hizmetlerini açıp kapatın.

APPLE DEPREM BİLDİRİMİ AÇMAK İÇİN;

Apple uyarıları hükümetlerin ve AFAD gibi resmi kurumların hücresel ağ üzerinden gönderdiği "Hayati Uyarı Bildirimleri" ile sağlar. Resmi acil durum uyarılarını açmak için:

iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın ve Bildirimler'e dokunun.

Ekranın en altına kaydırın.

Hükümet Uyarıları bölümünde ilgili uyarı türünü açın veya kapatın.



Deprem Uyarıları ve Yakın Tehlike Uyarıları’nı ayarlamak için:

iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın ve Bildirimler'e dokunun.

Ekranın en altına kaydırın.

Geliştirilmiş Uyarılar altında Geliştirilmiş Güvenlik Uyarıları'na dokunun.

Açmak veya kapatmak için Deprem Uyarıları, Yakın Tehlike Uyarıları ya da Uyarı Teslimini İyileştir'e dokunun.

