ABD’nin Massachusetts eyaletinde yer alan, ultra zenginlerin ve tatilcilerin uğrak noktası olan Nantucket Adası’nda bir ev ücretsiz olarak verilmeye hazırlanıyor. Ev sahibinin piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar (yaklaşık 136 milyon TL) değerindeki evi devretmek için tek bir şartı bulunurken, söz konusu ilana başvuru yağıyor.

Dünyaca ünlü isimlerin ve ultra zenginlerin gözde tatil noktalarından biri olan Nantucket Adası, sıra dışı bir emlak ilanıyla gündeme geldi. Adada bulunan yaklaşık 161 metrekarelik müstakil ev, sahibi tarafından ücretsiz olarak satışa çıkarıldı. Üç yatak odası ve iki banyosu bulunan ev için binlerce kişi başvuru yaptı.

136 milyon TLlik evini tek bir şartla bedavaya verecek! İlanı görenler şaşıp kalıyor, başvuru yağıyor

EV SAHİBİNİN TEK BİR ŞARTI VAR

Ev sahibinin tek şartı ise yapının altı ay içinde mevcut arsadan taşınması. Uzmanlara göre evin bulunduğu arsa, bölgedeki yüksek emlak değeri nedeniyle asıl önemli unsur olarak görülüyor. Nantucket’ta boş arsa bulmanın oldukça zor olduğu belirtilirken, birçok kişinin sadece arsaya sahip olabilmek için eski evleri satın aldığı ifade ediliyor.

Evi almak isteyenlerin belediyenin yapı müdürlüğüne ve ev sahibine niyet mektubu göndermesi gerekiyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin evi başka bir yere taşıyabilecek maddi ve teknik hazırlığa sahip olması şart koşuluyor.

‘BÜYÜK BİR AVANTAJ’

ABD’de bir evi taşımanın maliyeti ortalama 150 bin ile 500 bin dolar arasında değişiyor. Buna rağmen uzmanlar, Nantucket gibi lüks bir bölgede ücretsiz ev sahibi olmanın büyük bir avantaj olduğunu belirtiyor.

Nantucket Adası’nda ortalama bir evin fiyatı 4,4 milyon dolara kadar çıkarken, boş arsaların değeri de milyon dolar seviyelerinde bulunuyor. Bölgede yaşayan isimler arasında ünlü teknik direktör Bill Belichick, iş insanı Dave Portnoy ve eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de yer alıyor.

