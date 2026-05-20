Motosiklet kazasında kafasını kaldırıma çarptı! 18 yaşındaki gençten acı haber
Antalya'da 18 yaşındaki genç, virajı alamayarak refüje çarpan motosikletten düştü. Kafasını kaldırıma çarpan genç hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi.
- Abdullah K. (22) idaresindeki 80 AIK 813 plakalı motosiklet, Yaşar Sabutay Bulvarı üzerinde virajı alamayarak refüje çarptı.
- Motosiklette yolcu olarak bulunan ve kask takılı olmayan Şaban Efe Çavuş (18) başını kaldırıma çarptı.
- Yoldan geçmekte olan bir sağlık çalışanı yaralı gence kalp masajı yaptı.
- Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şaban Efe Çavuş'un olay yerinde bulunmadığı belirlendi.
- Motosiklet sürücüsü Abdullah K.'nın 1.27 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Dün akşam saat 21.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde çalışan Abdullah K. (22), aynı otelde birlikte çalıştıkları Şaban Efe Çavuş (18) ile birlikte vardiyalarına gitmek üzere 80 AIK 813 plakalı motosikletle yola çıktı.
BAŞINI KALDIRIMA ÇARPTI
Yaşar Sabutay Bulvarı üzerine geldiklerinde Abdullah A.'nın idaresindeki motosiklet, virajı alamayarak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilerek sürüklenen motosiklette yolcu olarak bulunan ve kask takılı olmadığı öğrenilen Şaban Efe Çavuş başını refüjdeki kaldırım taşlarına çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar yaklaşık 80 metre sürüklenen 2 gencin yardımına koşarken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Bu sırada yoldan geçmekte olan bir sağlık çalışanı, yerde hareketsiz şekilde yatan 18 yaşındaki gence kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şaban Efe Çavuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çavuş'un kaza anında ayağından fırlayarak yol kenarındaki boş alana düşen ayakkabısı da polis tarafından alınarak cenaze aracına bırakıldı.
Trafik ekiplerince yapılan kontrolde 1.27 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü Abdullah K. ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Abdullah K.'nın kullandığı motosikletin virajı alamayarak refüje çarpması ve kıvılcımlar saçarak sürüklendiği anlar yer aldı.