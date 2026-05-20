Antalya'da 18 yaşındaki genç, virajı alamayarak refüje çarpan motosikletten düştü. Kafasını kaldırıma çarpan genç hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde çalışan Abdullah K. (22), aynı otelde birlikte çalıştıkları Şaban Efe Çavuş (18) ile birlikte vardiyalarına gitmek üzere 80 AIK 813 plakalı motosikletle yola çıktı.

BAŞINI KALDIRIMA ÇARPTI

Yaşar Sabutay Bulvarı üzerine geldiklerinde Abdullah A.'nın idaresindeki motosiklet, virajı alamayarak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilerek sürüklenen motosiklette yolcu olarak bulunan ve kask takılı olmadığı öğrenilen Şaban Efe Çavuş başını refüjdeki kaldırım taşlarına çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar yaklaşık 80 metre sürüklenen 2 gencin yardımına koşarken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklet kazasında kafasını kaldırıma çarptı! 18 yaşındaki gençten acı haber

KURTARILAMADI

Bu sırada yoldan geçmekte olan bir sağlık çalışanı, yerde hareketsiz şekilde yatan 18 yaşındaki gence kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şaban Efe Çavuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çavuş'un kaza anında ayağından fırlayarak yol kenarındaki boş alana düşen ayakkabısı da polis tarafından alınarak cenaze aracına bırakıldı.

Motosiklet kazasında kafasını kaldırıma çarptı! 18 yaşındaki gençten acı haber

Trafik ekiplerince yapılan kontrolde 1.27 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü Abdullah K. ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Abdullah K.'nın kullandığı motosikletin virajı alamayarak refüje çarpması ve kıvılcımlar saçarak sürüklendiği anlar yer aldı.

