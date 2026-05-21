"Borçlu ölmekten korkuyorum!"

Yûsüf bin Esbât hazretleri; Tebe-i tâbiînden olup hadîs, fıkıh ve kıraat âlimidir.

Antakya’da yaşadı.

195 (m. 810) senesinde vefât etti.

Bir gün bu zâta sordular:

"Hemen ölmeyi ister misin?"

Cevap verdi:

"Hayır, istemem."

"Niçin?"

"Hazır değilim" dedi.

Ve îzah edip;

"Daha yaşarsam, belki bir gün günahlarıma pişmân olup, iyi ameller yaparım da, iyiler arasına katılmak nasip olur" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sevdiklerine;

"Ben vefât ederken Allahü teâlâdan ‘üç şey’ isterim" buyurdu.

Sordular ki:

"Onlar nedir?"

Cevâbında;

"Vefât ederken param olmasın, borcum olmasın ve kemiklerimde et kalmasın" buyurdu.

● ● ●

Bu zât bir gün de sevdiklerine;

“Bir zaman gelecek, dünyâda hakîkî mürşit bulunmayacak. Yazık o milletin hâline” buyurdu.

Merak edip;

“Onlara tavsiyeniz nedir efendim?” diye sordular

Cevâbında;

“Bir İslâm âliminin kitâbını okusunlar. Onların kitaplarının okunduğu yere rahmet yağar. Hem o büyüklerin ruhlarından istifâde edilir” buyurdu.

