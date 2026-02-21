Anadolu Ajansı
Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü hakimlikçe tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 şüphelinin organize şekilde yasa dışı bahis sitelerini yönettiğini belirledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlıların tamamı yakalandı.
Polis adreslerde yaptığı aramada çok sayıda dijital materyale el koydu.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
