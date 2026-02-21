500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bursa’da inşa edilecek 17 bin 225 konut için hak sahiplerini belirleyen kura çekimi bugün noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekilişin başlamasıyla birlikte asil ve yedek isim listesine ulaşmak isteyen vatandaşlar sorgulama ekranına odaklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen Yüzyılın Sosyal Konut Projesi’nde Bursa etabı için kura süreci başladı. Canlı yayınla takip edilen çekilişin ardından başvuru sahipleri, hak sahipliği sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve isim listesine hangi kanallar üzerinden ulaşabileceklerini araştırıyor.

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Bursa kura çekimi 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerini gösteren isim listesi kamuoyuyla paylaşılacak.

TOKİ Bursa kura çekilişi isim listesi açıklanıyor! Asil ve yedek hak sahipliği nasıl sorgulanır?

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Kura çekimi tamamlandıktan sonra başvuru sahipleri, asil ya da yedek listede yer alıp almadıklarını sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Hak sahipliği durumunu kontrol etmek isteyen vatandaşların T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmaları yeterli olacak.

Asil listede yer alan hak sahipleri bir sonraki aşamada sözleşme ve ödeme sürecine ilişkin bilgilendirilecek. Yedek listede bulunan adaylar ise hak sahiplerinden sözleşme imzalamayan olması durumunda sırayla çağrılacak. Bu süreçte TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

TOKİ Bursa kura çekilişi isim listesi açıklanıyor! Asil ve yedek hak sahipliği nasıl sorgulanır?

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Bursa kura sonuçları, noter onayının ardından TOKİ'nin resmi sitesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri, “TOKİ konut başvurusu sonuç sorgulama” ekranı üzerinden hak sahipliği durumlarını görüntüleyebilecek.

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

TOKİ Bursa kura çekilişi isim listesi açıklanıyor! Asil ve yedek hak sahipliği nasıl sorgulanır?

BURSA'DA 500 BİN KONUT NEREDE, HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer) 7550

Büyükorhan 100

Gemlik 3000

Harmancık 100

İnegöl 4000

İznik 250

Keles 100

Mudanya 300

Mustafakemalpaşa 750

Orhaneli 175

Bursa Orhangazi 400

Yenişehir 500

İLGİLİ HABERLER HABERLER TOKİ Konya hak sahipleri belli oldu! Kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Haberle İlgili Daha Fazlası