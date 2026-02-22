Her pazar saat 13.00'te TGRT Haber ekranlarında yayınlanan, Türk televizyonlarının unutulmaz programı 'Yasemin’in Penceresi' son bölümünde şarkıcı ve oyuncu Kutsi'yi ağırladı. Ünlü sanatçı, programda kendisine yapılan sürprizi görünce duygusal anlar yaşadı.

Programda hayatına dair önemli bilgileri paylaşan ünlü şarkıcı zaman zaman da duygulandı.

"21 YILDIR YEMEDİĞİM AZAR KALMADI"

2006-2011 yılları arasında reyting rekorları kıran 'Doktorlar' dizisinde Levent karakterini canlandıran ünlü isim, "2 ay eğitim aldım. Cerrahi dikişlerin bile eğitimini aldım." ifadelerini kullandı. Sokakta insanlar tarafından güzel tepkiler aldığını anlatan Kutsi, "Belli bölümlerden sonra, Ela'yı terk etme sahnesinden sonra 21 yıldır işitmediğim azar kalmadı. 'Niye terkettin', 'Cennete gidemeyecek adamlardan birisin." diye tepkiler aldım. Behlül'den önce geliyormuşum." diye konuştu.

'Doktorlar' dizisiyle ilgili kendisine yapılan teklifi yanlış anladığını anlatan Kutsi, "Ben ilk başta dizinin müziklerini yapacağımı zannettim. 'Siz bana bölümleri yollayın, ben elimden geldiğince yaparım.' dedim. Bana rolün verileceğini öğrenince 'Hayır' dedim. Benim oyunculuk geçmişim yok. Bir gün gittim, bana beyaz önlük giydirdiler. Oynadık, güzel de geçti. Okey dediler ama o ilk 3 bölümde tüm oyuncular bana sabretti. O ilk 3 bölümü nasıl çektik hatırlamıyorum. Şaşırmalarım, unutmalarım... Neler neler... Bir sahne geldi, 'Levent şaşırır' yazıyor. Gözüm belerdi, sağa sola baktım, kafamı kaşıdım... İmkanı yok! 39 tekrar yaptım. Reji artık 'Abi şaşır da yemeğe gidelim' diyordu. Cüneyt Türel geldi, 'İçinden, 'Nasıl yani' desene' dedi. 'Bunu içinden söyle, sadece hareketini yansıt.' dedi. Sonrasında yaptım, sete bağırdım; 'Artık şaşırabiliyorum, gelin'.

VOLKAN KONAK ADINI DUYUNCA DUYGULANDI

Kutsi, geçen yıl hayata veda eden yakın arkadaşı Volkan Konak'ın adı geçince duygusal anlar yaşadı. "İlk duyduğumda Kahramanmaraş'taydım. Fenalaştı diye haberi geldi. Bir an önce toparlasın diye dua ettim." diyen ünlü şarkıcı, "Ama ne yazık ki kaybettik. Çok sevdiğim biriydi. Çok da güzel programlar yaptık. Tutuyorum kendimi ama yapacak bir şey yok. Sahnede onun şarkılarını söylüyorum." diye konuştu.

Kutsi daha sonra Volkan Konak'ın 'Mimoza Çiçeği' isimli şarkısını da seslendirdi.

YASEMİN BOZKURT'TAN KUTSİ'Yİ AĞLATAN SÜRPRİZ!

Programın ilerleyen dakikalarında sunucu Yasemin Bozkurt'un Kutsi'ye yaptığı sürpriz programa damga vurdu. Lila ve Ceylin isimli kızlarının Kutsi için hazırladığı video mesajı yayınlanınca ünlü sanatçı da duygulandı.

