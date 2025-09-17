Piri Reis korkusu Yunanistan’ı esir aldı! Yunan Savunma Bakanı kameralar karşısında soğuk terler döktü

Yunanistan, Türkiye’nin araştırma gemisi Piri Reis’i Doğu Akdeniz’e gönderme kararının ardından ani bir askeri tatbikat başlattı. Yunan gazetesi To Vima, tatbikatın perde arkasında Ankara’nın hamlelerinin bulunduğunu yazdı.

CAYDIRICILIK GÖSTERİSİ

Helen Ulusal Savunma Genelkurmay Başkanı General Dimitrios Choupis, ordu, hava kuvvetleri ve donanmanın katıldığı büyük ölçekli, programlanmamış bir tatbikat ilan etti.

Yunan basını To Vima, "Görünüşte, büyük ölçekli askeri tatbikatın amacı, Ankara’nın araştırma gemisi Piri Reis’i Doğu Akdeniz’de keşif için gönderme kararının ardından Türkiye ile gerilimler yükseldiği için Yunanistan’ın caydırıcı yeteneklerini ve hazırlığını göstermektir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE NAVTEX İLE CEVAP VERDİ

Türkiye İzmir’deki hidrografik istasyon Çarşamba günü bir NAVTEX yayımlayarak 23 Yunan adasının silahsızlandırılması talebini yeniden hatırlattı.

Yayımlanan bildiride, Thasos, Limnos, Lesvos, Chios, Ikaria, Samos, Astypalaia, Rodos, Chalki, Karpathos, Kasos, Kalimnos, Patmos, Leipsoi, Symi, Kos ve Kastellorizo başta olmak üzere 23 ada tek tek sıralandı.

Türkiye, bu adaların 1914 Londra Konferansı, 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca kalıcı silahsızlandırmaya tabi olduğunu hatırlattı. Ankara, askeri faaliyetlerin uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu vurguladı.

PİRİ REİS KORKUSU ÜLKEYİ ESİR ALDI

Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ulusal Güvenlik Konseyi (KYSEA) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Piri Reis KYSEA’nın gündeminde yer almadı. Çok fazla gürültü koparılıyor" dedi. Ancak Atina yönetiminin bu savunması kamuoyunu tatmin etmedi.

Yunan basınından gelen ısrarlı sorular üzerine Dendias, iddiaları reddetmek zorunda kaldı. Kamuoyunun artan baskısı, Atina’nın Piri Reis karşısında zor durumda kaldığını gözler önüne serdi.

KYSEA TOPLANTISINDA NELER KONUŞULDU?

Başbakan Kyriakos Mitsotakis başkanlığında yapılan KYSEA toplantısında; Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında bilgi verdi. Savunma Bakanı Dendias ise Silahlı Kuvvetlerin teçhizat konuları ile yeni fırkateyn alım sürecine ilişkin sunum yaptı. Göç Politikası Bakanı Thanos Plevris ise göç hareketlerine dair rapor sundu.

YENİ FIRKATEYN PLANI

Dendias, Yunanistan’ın dördüncü FDI tipi fırkateyn alımı için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

"Themistoklis" adı verilen yeni fırkateyn Belara Standard 2++ sınıfında ve artırılmış kapasiteye sahip.

Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı’nın Larissa’ya taşınması, yapısının güçlendirilmesi ve yeni bir genel istihbarat müdürlüğünün kurulması da kararlaştırıldı.