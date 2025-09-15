Yunanistan Piri Reis’ten korktu! "Namlular Türkiye'ye dönük, eller tetikte"

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki enerji gerilimlerinin ardından yeni bir adım atarak Ege’de bilimsel araştırma seferini başlattı. Piri Reis araştırma gemisinin Ege sularına açılması, Atina’da alarm zillerini çaldırırken, Yunan basını gelişmeyi manşetlere taşıdı.

Ankara, İzmir İstasyonu’ndan yayımladığı Navtex 0863/25 ile, Piri Reis’in önümüzdeki on gün boyunca Midilli’nin batısından başlayarak Sakız Adası güneyine, oradan da Kalogeros adacığına kadar uzanan bölgede bilimsel araştırmalar yapacağını duyurdu.

Türk gemisinin güzergahı Yunan karasularını kapsadığı iddiasıyla Atina panikledi. Yunanistan, Lemnos İstasyonu’ndan Navtex 154/25 yayımlayarak Ankara’ya karşılık verdi. Yunan basını, Piri Reis’in “Yunan donanması tarafından dikkatle izlendiğini” yazdı.

Yunan medyası, araştırma alanının Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin “daimi atış poligonu” içinde kaldığını öne sürerek, geminin sürekli tehdit altında olacağını iddia etti.

ASIL RAHATSIZLIK: TÜRKİYE'NİN DENİZ YETKİLERİ

Ancak tartışmanın perde arkasında başka bir dosya var. Atina medyası, Türkiye’nin Libya ile yaptığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasının Yunanistan–Güney Kıbrıs enerji hattını çıkmaza soktuğunu itiraf etti. Yorumlarda, “Piri Reis’in seferi sadece bilimsel değil, Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki enerji hamlelerinin parçası” değerlendirmesi öne çıktı.

Kathimerini gazetesi gelişmeyi değerlendirirken, “Önümüzdeki 24 saatte geminin izleyeceği rota netleşecek. Ancak kesin olan şu ki, Piri Reis hem denizde hem de diplomasi masasında Yunanistan’ın yakın takibi altında olacak. Zamanlama da dikkat çekici; Girit’in güneyindeki enerji hamleleri ile Atina–Lefkoşa hattında elektrik bağlantısı konusunda yaşanan son gerilimlerden yalnızca günler sonra böyle bir adım atıldı. Ankara ise Doğu Akdeniz’deki hakları hususunda giderek daha belirgin bir hassasiyet gösteriyor. Nitekim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ‘Türkiye’nin taleplerine saygı duyulmalı’ sözleri rahatsızlığın bir yansıması. ifadelerine yer verildi.