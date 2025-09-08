Yunanistan Başbakanı kendi ağzıyla itiraf etti: Sakin suları biz bozduk

Selanik'te düzenlenen 89. Uluslararası Selanik Fuarı’nda (TIF) konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerde bozulan dengelerin Atina'nın politikaları nedeniyle sarsıldığını kabul etti. Üstelik Türkiye'nin SAFE programına katılımını veto etmekle de yetinmedi, Libya mutabakatına da saldırdı.

ÜÇ YILLIK DENGE BOZULDU: MİÇOTAKİS AÇIKLADI

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Üç yıldır süren sakin ortam, Yunanistan’ın planları nedeniyle değişti" diyerek, Ege’deki mevcut krizlerin mimarının Atina olduğunu kendi ifadeleriyle duyurdu.

'PLANLARIMIZ TÜRKİYE'Yİ BAĞLAMAZ' DEDİ, TEPKİLERİ YOK SAYDI

Deniz parkları ilanı, Girit açıklarında enerji arama ihaleleri ve mekânsal planlama hamlelerine değinen Miçotakis, bu adımların Türkiye’de rahatsızlık oluşturduğunu bildiklerini söyledi. Ancak tüm uyarılara rağmen şu ifadeyi kullandı:

"Yunanistan’ın planlaması Türkiye’nin onayına tabi değildir."

TÜRKİYE'YE VETO ŞARTI

Miçotakis, Türkiye’nin Avrupa Güvenlik Girişimi SAFE’ye katılımını engelleyeceklerini belirterek tehditlerini yineledi.

TBMM'nin 1995 yılında aldığı ve Yunanistan’ın Ege'de karasularını genişletmesini savaş sebebi sayan "casus belli" kararını hedef aldı.

"Casus belli kalkmadığı sürece Türkiye SAFE’ye katılamaz" diyen Miçotakis, Türkiye'ye açık veto sinyali verdi.

"ERDOĞAN'LA DİYALOG DEVAM EDECEK AMA..."

Açıklamalarında Türkiye ile iletişimin tamamen kopmadığını belirten Miçotakis, “Sayın Erdoğan ile diyaloğumu sürdüreceğim, açık kanallarımı koruyacağım, bizi ilgilendiren konularda ona karşı çok dürüst olacağım" dedi.

LİBYA HAZIMSIZLIĞI

Yunan liderin gündeminde bir diğer hedef de Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki sınırları anlaşmasıydı. Mutabakatı "yasadışı" olarak nitelendiren Miçotakis, Libya’daki tüm taraflarla temas halinde olduklarını ileri sürdü.

"Libya'ya, doğal muhatabın Atina olduğunu anlatıyoruz" diyerek Türkiye’nin Afrika’daki diplomatik gücünü yok sayan bir çizgide açıklamalarda bulundu.

1995 TBMM BİLDİRİSİ NEDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 8 Haziran 1995’te oybirliğiyle kabul ettiği bildiride, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde kara sularını 12 deniz miline çıkarması halinde bunun Türkiye’nin hayati çıkarlarını tehdit edeceği ve böyle bir durumda hükümete her türlü önlem, gerekirse askeri tedbir alma yetkisi verildiği ilan edilmişti.

Yunanistan’ın, 1995’te Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne dayanarak Ege kara sularını genişletme yetkisini kendi hükümetine vermesi üzerine Türkiye sert tepki göstermişti. TBMM’nin Haziran 1995’te kabul ettiği bildiride, Türkiye’nin Ege’deki hayati çıkarlarını korumak adına gerekirse askeri önlemler alınabileceği vurgulandı.