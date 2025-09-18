Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aşk ve Gözyaşı dizisi uyarlama mı? Konusu dikkat çekti

- Güncelleme:
Haberler Haberleri

Yeni sezonda ekrana gelecek Aşk ve Gözyaşı dizisi, güçlü kadrosu ve hikayesiyle merak uyandırıyor. Başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel'in yer aldığı dizinin uyarlama olup olmadığı merak edildi.

Hande Erçel ve Barış Arduç’u başrolde buluşturan Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. İzleyiciler dizinin uyarlama olup olmadığını ve orijinal hikayeyi merak ediyor.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ UYARLAMA MI, HANGİ DİZİDEN?

Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore'nin reyting rekortmeni yapımı Queen of Tears dizisinden uyarlanıyor. O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan proje, Türk izleyicisine hitap edecek şekilde hazırlandı. 

Aşk ve Gözyaşı dizisi uyarlama mı? Konusu dikkat çekti - 1. Resim

QUEEN OF TEARS DİZİSİ KONUSU NE?

Queen of Tears, Güney Kore'de son dönemlerde ses getiren dizilerden biri oldu. 2024 yılında yayınlanan dizi, zengin bir iş kadını olan Hong Haein ile mütevazı bir aileden gelen avukat Baek Hyunwoo'nun evliliklerini konu alıyor. Çift, zaman içinde sevgisiz bir birlikteliğe sürüklense de beklenmedik bir hastalık hayatlarını alt üst eder. Bu gelişmenin ardından ilişkilerini yeniden gözden geçirirler.

Aşk ve Gözyaşı dizisi uyarlama mı? Konusu dikkat çekti - 2. Resim

QUEEN OF TEARS NEREDEN İZLENİR?

2024 yapımı dizi Netflix'te yayınlanıyor.

QUEEN OF TEARS OYUNCULARI

Kim Soo-hyun

Kim Ji-won

Park Sung-hoon

Kwak Dong-yeon

Lee Joo-bin

Na Young-hee

Kim Kap-soo

Lee Mi-sook

Jung Jin-young

İnci Taneleri bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Gözler yeni sezona çevrildi!
