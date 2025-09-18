Aşk ve Gözyaşı dizisi uyarlama mı? Konusu dikkat çekti
Yeni sezonda ekrana gelecek Aşk ve Gözyaşı dizisi, güçlü kadrosu ve hikayesiyle merak uyandırıyor. Başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel'in yer aldığı dizinin uyarlama olup olmadığı merak edildi.
Hande Erçel ve Barış Arduç’u başrolde buluşturan Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. İzleyiciler dizinin uyarlama olup olmadığını ve orijinal hikayeyi merak ediyor.
AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ UYARLAMA MI, HANGİ DİZİDEN?
Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore'nin reyting rekortmeni yapımı Queen of Tears dizisinden uyarlanıyor. O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan proje, Türk izleyicisine hitap edecek şekilde hazırlandı.
QUEEN OF TEARS DİZİSİ KONUSU NE?
Queen of Tears, Güney Kore'de son dönemlerde ses getiren dizilerden biri oldu. 2024 yılında yayınlanan dizi, zengin bir iş kadını olan Hong Haein ile mütevazı bir aileden gelen avukat Baek Hyunwoo'nun evliliklerini konu alıyor. Çift, zaman içinde sevgisiz bir birlikteliğe sürüklense de beklenmedik bir hastalık hayatlarını alt üst eder. Bu gelişmenin ardından ilişkilerini yeniden gözden geçirirler.
QUEEN OF TEARS NEREDEN İZLENİR?
2024 yapımı dizi Netflix'te yayınlanıyor.
QUEEN OF TEARS OYUNCULARI
Kim Soo-hyun
Kim Ji-won
Park Sung-hoon
Kwak Dong-yeon
Lee Joo-bin
Na Young-hee
Kim Kap-soo
Lee Mi-sook
Jung Jin-young