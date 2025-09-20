Almanya'da gündem Can Uzun! "Leroy Sane'den çok daha faydalı olacağı kesin"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 yenildi. Karşılaşmaya ilk 11 başlayan Can Uzun, başarılı performansını golle süsledi. Sürpriz bir skora sahne olan mücadele sonrası gözler genç oyuncuya çevrildi.

Alman basını, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen ve bu sezon Alman ekibiyle çıktığı 5 maçta 4 gol, 3 asistlik skor katkısı veren Can Uzun'un, Türk Milli Takımı'nı seçmesini değerlendirdi.

"VÖLLER'İN EN BÜYÜK MAĞLUBİYETİ"

Sabah gazetesinin aktardığına göre; Bild, Almanya Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Rudi Völler'in, evine kadar gidip ikna etmeye çalıştığı Can Uzun'un Türkiye'yi tercih etmesinin üzüntüsünü yaşadığını yazdı.

Haberde, "Can, Türkiye'yi seçti. Bu Völler'in en büyük mağlubiyeti oldu. Bu futbolcu, Alman Milli Takımı'na çok yakışırdı. Can'ın Almanya'ya, Galatasaray'da varlık gösteremeyen Leroy Sane'den çok daha faydalı olacağı kesin" yorumu yapıldı.

BÜYÜK İHMAL!

Alman basını, Can Uzun'un yeteneklerinin uzun süredir açık şekilde ortada olmasına rağmen Almanya Futbol Federasyonu'nun çok daha önceden futbolcuyu milli takıma kazandırmak için çalışmalar yapması gerektiğini, ancak bunun ihmal edildiğini yazdı.

GOLDEN BOY WEB'E ADAY

Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden birisi olan Golden Boy Web için 4 Türk futbolcu aday olarak gösterildi. Milli yıldızlarımız Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yıldız (Juventus), Can Uzun (Frankfurt) ve Yasin Özcan (Anderlecht), 100 kişilik listede kendisine yer buldu. Ödülü geçtiğimiz sene Kenan kazanmıştı.