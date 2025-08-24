Assos’ta görkemli düğün! Kızını evlendiren Saadettin Saran gözyaşlarına boğuldu
Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran’ın kızı Lal Saran, Tolga İrdem ile dünyaevine girdi. Assos’taki aile evinde gerçekleşen düğünde, kızını gelin eden Saadettin Saran duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hâkim olamadı.
İş adamı Sadettin Saran’ın kızı Lal Saran, eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi iş adamı Bekir İrdem’in oğlu Tolga İrdem ile evlendi.
Aylardır hazırlıkları süren düğün, Saran Ailesi’nin Çanakkale Assos’taki aile evinde görkemli bir şekilde gerçekleşti.
SADETTİN SARAN DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
Spor ve iş dünyasından birçok ismin katıldığı törene, Sadettin Saran’ın duygusal anları damga vurdu.
Sosyal medya hesabından düğün karelerini paylaşan Saran, kızı Lal’e nikah yolunda eşlik ettiği sırada gözyaşlarını tutamadı.
