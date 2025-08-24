Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Assos’ta görkemli düğün! Kızını evlendiren Saadettin Saran gözyaşlarına boğuldu

Assos’ta görkemli düğün! Kızını evlendiren Saadettin Saran gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Assos’ta görkemli düğün! Kızını evlendiren Saadettin Saran gözyaşlarına boğuldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran’ın kızı Lal Saran, Tolga İrdem ile dünyaevine girdi. Assos’taki aile evinde gerçekleşen düğünde, kızını gelin eden Saadettin Saran duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hâkim olamadı.

İş adamı Sadettin Saran’ın kızı Lal Saran, eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi iş adamı Bekir İrdem’in oğlu Tolga İrdem ile evlendi.

Assos’ta görkemli düğün! Kızını evlendiren Saadettin Saran gözyaşlarına boğuldu - 1. Resim

Aylardır hazırlıkları süren düğün, Saran Ailesi’nin Çanakkale Assos’taki aile evinde görkemli bir şekilde gerçekleşti.

Assos’ta görkemli düğün! Kızını evlendiren Saadettin Saran gözyaşlarına boğuldu - 2. Resim

SADETTİN SARAN DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Spor ve iş dünyasından birçok ismin katıldığı törene, Sadettin Saran’ın duygusal anları damga vurdu.

Assos’ta görkemli düğün! Kızını evlendiren Saadettin Saran gözyaşlarına boğuldu - 3. Resim

Sosyal medya hesabından düğün karelerini paylaşan Saran, kızı Lal’e nikah yolunda eşlik ettiği sırada gözyaşlarını tutamadı.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aydın'ı bırakıp İzmir'e mi geçecek? Herkesin konuştuğu iddiaya cevap verdiMustafa Özkaya neden öldü? Atakan Özkaya babasını son yolculuğuna uğurladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Betül Şahin'in son hali herkesi şaşırttı - MagazinYıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Son hali herkesi şaşırttıMetin Şentürk’ten kardeşine son görev! Cenazede ayakta durmakta güçlük çekti - MagazinMetin Şentürk'ten kardeşine veda! Güçlükle ayakta durduAtakan Özkaya’dan babasına veda! Cenazede rol arkadaşları yalnız bırakmadı - MagazinBabaya son görevNilgün Belgün’den eski kayınvalide itirafı! “Kahvesine tükürdüm” - MagazinEski kayınvalide itirafı! “Kahvesine tükürdüm”Sultan Orhan’da Mert Yazıcıoğlu’nun partneri belli oldu! Faslı oyuncu başrolde - MagazinAnlaşma tamam! Partneri belli olduAtakan Özkaya’nın babası hayatını kaybetti, ölüm nedeni belli oldu - MagazinÜnlü oyuncunun baba acısı... Ölüm nedeni belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...