Yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Betül Şahin'in son hali herkesi şaşırttı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
‘Yılan Hikayesi’nde canlandırdığı “Başak Komiser” karakteriyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Betül Şahin uzun yılar sonra Bodrum’da görüntülendi. Oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.
Bir döneme damgasını vuran “Yılan Hikayesi” dizisinde “Başak Komiser” karakteriyle hafızalara kazınan Betül Şahin, uzun süredir ekranlardan uzaktı.
Sessizliğini Bodrum’da bozan oyuncu, Ortakent’te deniz keyfi yaparken görüntülendi. Artık 50 yaşında olan Şahin’in son hali sosyal medyada gündem oldu.
Tatil pozlarını takipçileriyle paylaşan oyuncuya, “Zaman nasıl geçmiş”, “Eski halinizden bir şey kaybetmemişsiniz" gibi yorumlar yağdı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız