Yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Betül Şahin'in son hali herkesi şaşırttı

Yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Betül Şahin'in son hali herkesi şaşırttı

‘Yılan Hikayesi’nde canlandırdığı “Başak Komiser” karakteriyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Betül Şahin uzun yılar sonra Bodrum’da görüntülendi. Oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

Bir döneme damgasını vuran “Yılan Hikayesi” dizisinde “Başak Komiser” karakteriyle hafızalara kazınan Betül Şahin, uzun süredir ekranlardan uzaktı.

Yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Betül Şahin'in son hali herkesi şaşırttı - 1. Resim

Sessizliğini Bodrum’da bozan oyuncu, Ortakent’te deniz keyfi yaparken görüntülendi. Artık 50 yaşında olan Şahin’in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Betül Şahin'in son hali herkesi şaşırttı - 2. Resim

Tatil pozlarını takipçileriyle paylaşan oyuncuya, “Zaman nasıl geçmiş”, “Eski halinizden bir şey kaybetmemişsiniz" gibi yorumlar yağdı.

Yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Betül Şahin'in son hali herkesi şaşırttı - 4. Resim

