Yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Betül Şahin'in son hali herkesi şaşırttı

Bir döneme damgasını vuran “Yılan Hikayesi” dizisinde “Başak Komiser” karakteriyle hafızalara kazınan Betül Şahin, uzun süredir ekranlardan uzaktı.

Sessizliğini Bodrum’da bozan oyuncu, Ortakent’te deniz keyfi yaparken görüntülendi. Artık 50 yaşında olan Şahin’in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Tatil pozlarını takipçileriyle paylaşan oyuncuya, “Zaman nasıl geçmiş”, “Eski halinizden bir şey kaybetmemişsiniz" gibi yorumlar yağdı.