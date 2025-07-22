Ozan Güven’e darp davasında karar: Abajur silah sayıldı, savunması inandırıcı değil

Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’u abajur ve elleriyle darp ettiği gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada, mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, abajurun “silah” sayıldığı belirtilirken, Güven’in kendini ceza ve sorumluluktan kurtarma amaçlı savunmasına itibar edilmediği ifade edildi. Ayrıca Deniz Bulutsuz’un, kendisine yönelik saldırıyı engellemek amacıyla Ozan Güven’e fiziksel karşılık verdiği ve bu eylemlerinin meşru müdafaa kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

Oyuncu Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u abajurla ve elleriyle vurmak suretiyle darp ettiği iddiasıyla yargılandığı dava Haziran 2025'de karara bağlanmıştı. Mahkeme, Ozan Güven'i ‘silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘hakaret' suçlarından beraatına karar vermişti. Ayrıca Deniz Bulutsuz'un da Ozan Güven'e karşı ‘basit yaralama' suçundan beraatına hükmedilmişti. Söz konusu davada İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi'nce gerekçeli karar açıklandı.

SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMASI GEÇERSİZ SAYILDI

Mahkeme gerekçeli kararında, Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikte arkadaşları olan tanık Ramazan Çelik'in evine gittiklerini, sohbet sırasında Bulutsuz'un önceki ilişkisinden bahsettiğini, sonrasında Güven'e ait eve geçtiklerini ve evde yalnız bulundukları sırada aralarındaki tartışmanın büyüdüğünü aktardı. Gerekçeli kararda, tartışma sırasında Güven'in abajurla vurmak suretiyle ve elleriyle Bulutsuz'u darp ettiği, darp sonucunda alınan rapora göre Bulutsuz'un vücudunun çeşitli yerlerinden basit tıbbi bir müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı, Güven'in ise suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği ve ‘silahla kasten yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu kaydedildi.

HAKARET VE ALIKOYMA SUÇUNDAN BERAAT

Açıklanan gerekçeli kararda, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘hakaret' suçları yönünden yapılan değerlendirmede ise mağdur anlatımı dışında somut ve yeterli delil bulunmadığı, Bulutsuz'un söz konusu eve kendi rızasıyla gittiği, kendi rızasıyla kalmaya devam ettiği ve darp olayı gerçekleştikten sonra evden koşarak yalın ayak ayrıldığına ilişkin kamera kayıtlarının olduğu, ‘hakaret' suçunun işlendiğine ilişkin bir tanık beyanı olmadığı gibi kamera kaydının da olmadığı belirtildi.

İLK SALDIRI GÜVEN’DEN GELDİ, BULUTSUZ KENDİNİ SAVUNDU

Gerekçeli kararda, Deniz Bulutsuz hakkındaki yaralama suçuna ilişkin yapılan değerlendirmede ise ilk fiziksel temasın Ozan Güven tarafından abajur ile Bulutsuz'un çenesine yönelik olduğu, Bulutsuz'un kendisine yönelik darp eylemini engellemek amacıyla Güven'e fiziksel eylemlerde bulunduğu, kendisine yapılan saldırıyı def etmek amacıyla yapıldığının kabul edildiği, bu durumda Bulutsuz'un saldırıyı defederken saldırıyla orantılı bir şekilde davrandığı aktarıldı.