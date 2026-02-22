100 bin dolarlık saatler İstanbul’da tamir ediliyor İstanbul, son yıllarda lüks ve İsviçre menşeli saatlerin bakım ve onarımında öne çıkan şehirlerden biri oldu. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere farklı coğrafyalardan gelen saat sahipleri, yüksek servis maliyetleri yerine hem daha uygun fiyat hem de deneyimli ustalar nedeniyle İstanbul’daki atölyelere yöneliyor.

100 bin dolarlık saatler İstanbul’da tamir ediliyor Kentte 55 yıldır saat tamirciliği yapan 70 yaşındaki Zekai Ataç, mesleğe çocuk yaşta dayılarının yanında başladığını ve 1990’dan bu yana Sirkeci’deki dükkânında hizmet verdiğini anlattı. Gençliğinden itibaren markalı saatlerin tamirine odaklandığını belirten Ataç, dünya çapında bilinen birçok lüks markanın bakım ve revizyon işlemlerini gerçekleştirdiğini söyledi.

100 bin dolarlık saatler İstanbul’da tamir ediliyor DEĞERİ 100 BİN DOLARA KADAR ÇIKIYOR İsviçre saatlerinin piyasa değerinin oldukça geniş bir aralıkta değiştiğini ifade eden Ataç, 25-30 bin liradan başlayan modellerin yanı sıra 15-20 bin dolardan başlayıp 100 bin dolara kadar çıkan saatlerin bulunduğunu dile getirdi. Bu nedenle bakım ve onarım süreçlerinin büyük hassasiyet gerektirdiğini vurguladı.

100 bin dolarlık saatler İstanbul’da tamir ediliyor SADECE BAKIM BEDELİ BİN DOLAR Tamir ücretlerine ilişkin bilgi veren Ataç, bu yıl itibarıyla otomatik marka saatlerin bakım bedelinin ortalama 19 bin lira olduğunu kaydetti. Kurmalı duvar saatlerinde ücretlerin 7 bin 500 lira ile 11 bin lira arasında değiştiğini, kronometre tamirlerinde ise rakamın 1000 dolara kadar çıkabildiğini belirtti. Örneğin düz kurmalı bir Rolex modelinin İstanbul’da yaklaşık 500 İsviçre frangına revize edildiğini, Rolex Daytona gibi kronometreli modellerde ise bu bedelin 2 bin 200 İsviçre frangına kadar yükselebildiğini söyledi.

100 bin dolarlık saatler İstanbul’da tamir ediliyor YURT DIŞINDAN ÇOK SAYIDA MÜŞTERİSİ VAR Ataç, son 2-3 yılda yurt dışından lüks saat tamiri için İstanbul’a gelen müşteri sayısında ortalama yüzde 30 artış yaşandığını ifade etti. Ataç; İsviçre, Almanya, Fransa, Norveç ve Finlandiya’dan saatlerin getirildiğini, özellikle Münih’ten düzenli müşterilerinin bulunduğunu aktardı. İnternetin ve “vintage” saat ticaretinin bu artışta etkili olduğunu belirten Ataç, tamir ve bakım işlemleri sonrası saatlerin yeniden yurt dışında satışa sunulduğunu kaydetti.

100 bin dolarlık saatler İstanbul’da tamir ediliyor Türk ustaların mesleği sahada öğrenerek uzun yıllara dayanan tecrübe kazandığını vurgulayan Ataç, genel olarak Türkiye’deki işçilik maliyetlerinin Avrupa’ya kıyasla daha avantajlı olduğunu söyledi. İstanbul’un, lüks saatlerin yeniden işlev kazandığı ve değerinin korunduğu önemli merkezlerden biri haline geldiğini sözlerine ekledi.

