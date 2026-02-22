Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, Trabzonspor mağlup oldukları maçı ardından hakem kararlarına eleştirdi.

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TÜM RAKAMLARDA FAZLASIYLA ÜSTÜNÜZ"

Oyun olarak daha üstün olduklarını söyleyen Hüseyin Çayır, "Maçın istatistiklerine baktığımızda, tüm rakamlarda fazlasıyla üstünüz. Bütün istatistiklerde öndeyiz. Bir kere Onana'yı tebrik ediyorum. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Biz Türkiye'nin en iyi topa sahip olan takımlarından biriyle oynadık. Rakip önde baskımız sonucu çözüm aradı, oyuncuların yerleri değişti. 1-0 sonrası motivasyon kaybıyla 2-1 geriye düştük. Maçın hakkı bu değildi. Organize, inanılmaz gol pozisyonları yakaladık. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Burak Hoca'nın sözü var, maçı kaybedebiliriz ama oyunu kaybetmeyeceğiz." diye konuştu.

"GALATASARAY MAÇINDA OFSAYT, BURADA GOL"

Paul Onuachu'nun golüyle alakalı konuşan Çayır, "Anlamadığımız bir şey var. Yediğimiz ikinci golde Onuachu ve Muçi'nin pozisyonu, Galatasaray maçıyla aynı pozisyon, dün ofsayt diye iptal edildi, biz golü yedik. Sadece dokunmayla golümüz iptal ediliyor. Standartı çözemiyoruz. Çok iyi oynadık, çok iyi çalıştık. Yine çok çalışmaya devam edeceğiz. Ancak maçı kazanabilir miyiz bilmiyorum çünkü maçı kazanmak sadece bizim elimizde değil." dedi.

