Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomatik temaslar sürerken, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar Moskova hava trafiğini etkiledi. Başkentte bazı uçuşlar güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere süreci devam ederken, iki ülke arasındaki askeri gerilim yeniden tırmanışa geçti. Ukrayna tarafından düzenlendiği belirtilen insansız hava aracı (İHA) saldırıları, Rusya’nın başkenti Moskova’da hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

UÇUŞLARA GEÇİCİ KISITLAMA

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviation) tarafından yapılan açıklamada, güvenlik gerekçesiyle Moskova’daki havalimanlarında uçuşlara geçici kısıtlamalar getirildiği bildirildi. Yetkililer, bazı seferlerin tedbir amacıyla ertelendiğini veya yönlendirildiğini duyurdu.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova’daki havalimanlarına iniş yapması planlanan dört uçak farklı kentlerdeki havalimanlarına yönlendirildi. Ayrıca St. Petersburg’dan Moskova’ya doğru havalanan bir yolcu uçağının da güvenlik gerekçesiyle kalkış yaptığı noktaya geri döndüğü aktarıldı.

BİRÇOK İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin ise yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kısa süre içinde başkente yönelik saldırıda kullanılan 11 Ukrayna İHA’sını etkisiz hale getirdiğini belirtti. Sobyanin, saldırıların bir saatten kısa sürede püskürtüldüğünü ifade etti.

Olaylarda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

