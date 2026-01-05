ABD Adalet Bakanlığı, tutukladığı Venezuela lideri Maduro ve eşi Cilia Flores için suç duyurusunda bulundu. Maduro çifti, “uyuşturucu ve silah kaçakçılığı” suçlarından bugün yargılanmaya başlayacak.

ABD’nin operasyonu sonrası alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores uçakla New York’a götürüldü.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ekipleri, Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü’ne inen uçaktan aldıkları Maduro ve eşine kimlik tespiti, parmak izi ve resmî gözaltı işlemleri uyguladı. Maduro, Brooklyn bölgesindeki “Cehennem” olarak adlandırılan Metropolitan Federal Gözetim Merkezine konuldu.

YENİ YIL KUTLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Maduro’nun polis eşliğinde götürüldüğü esnada “Yeni yılınız kutlu olsun” dediği görüldü.

ABD basını, Maduro ve eşinin bugün Manhattan’da bulunan New York Güney Bölge Federal Mahkemesinde hâkim karşısına çıkarılmasının planlandığını bildirdi. Maduro’nun “uyuşturucu ve silah kaçakçılığı” suçlamalarıyla yargılanacağı belirtiliyor.

Öte yandan ABD’nin, Maduro ve eşinin alıkonulduğu askerî hava saldırılarında en az asker ve siviller olmak üzere toplam 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

