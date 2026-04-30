Eğitim-Bir-Sen’in raporu: Okullaşmada 9 yılın en kötüsü
MAHMUT ÖZAY- Eğitim-Bir-Sen’in “Eğitime Bakış: 2025 İzleme ve Değerlendirme Raporu” yayımlandı. Raporda en dikkati çekici başlıklardan biri, 14-17 yaş grubunda yaşanan net okullaşma oranlarında gerileme oldu.
14-17 yaş grubunda 2023 yılından 2025 yılına gelindiğinde net okullaşma oranı erkeklerde yüzde 8,4 puan, kızlarda ise yüzde 7,7 puan düştü.
Bu yaş grubunda net okullaşma oranı 2023 yılında yüzde 94,5 iken, 2024 yılında yüzde 91,3’e, 2025’te ise yüzde 86,4’e düştü. 14-17 yaş grubunda erkeklerin net okullaşma oranı ise yüzde 86,3, kızların ise yüzde 86,5 oldu.
Ortaöğretim kademesinin zorunlu eğitim kapsamında olmasına rağmen 2024 yılında 14-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 8,7’si eğitimin dışındayken 2024-2025 eğitim-öğretim yılında bu oranın yüzde 13,6’ya yükseldiği belirlendi. Dolayısıyla ortaöğretim kademesi zorunlu eğitim kapsamında olmasına rağmen son 9 yılın en yüksek oranı olan 14-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 13,6’sının zorunlu eğitimin dışında kaldığı belirlendi.
GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI
2025 yılı okullaşma oranı ortalamasının altında yer alan iller incelendiğinde; Ağrı’da erkeklerin, Gümüşhane ve Şanlıurfa’da kızların, Muş’ta ise hem erkeklerin hem de kızların 14-17 yaş grubunda net okullaşma oranlarının yüzde 69 bandında olduğu görüldü.
Cinsiyete göre bakıldığında ise; erkeklerde Ağrı yüzde 68,6 ile en düşük, Rize yüzde 99,7 ile en yüksek okullaşma oranına sahip iller oldu.
Kızlarda ise Şanlıurfa yüzde 69,3 ile son sırada, Burdur yüzde 94,1 ile ilk sırada yer aldı. Raporda, ortaöğretim düzeyinde okullaşma oranlarındaki düşme nedenlerinin araştırılması, eğitime erişimleri sağlamak için yeni politikalar geliştirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması önerisi yer aldı.