Türkiye’de bilim kongreleri tarihinde bir ilk yaşanıyor. “Halk İçin Akciğer Sağlığı Kongresi” bu yıl doğrudan halka açık olarak gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi ANKARA - Ankara’da Cuma günü başlayacak ve 2 gün sürecek olan kongre, aynı zamanda YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Vatandaşlar uzman hekimlere ücretsiz olarak soru sorabilecek. Türk Toraks Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl üçüncü kez yapılacak kongre, göğüs hastalıkları alanındaki en güncel bilimsel bilgilerin toplumla buluşturulmasını hedefliyor.

“DOĞRU BİLGİ NEFES KADAR DEĞERLİ”

Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, akciğer sağlığında ciddi bir bilgi kirliliği yaşandığını belirterek, “Doğru bilgi nefes kadar değerli. Ancak maalesef her iki bilgiden biri ya yanlış ya da zararlı. Bu yanlış bilgiler insan ömrünü kısaltıyor” ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Kongrede astım, KOAH, akciğer kanseri ve erken tanı, sigara ve elektronik sigaranın etkileri, pulmoner emboli (akciğerde damar tıkanıklığı), pulmoner hipertansiyon (akciğer atardamarlarındaki kan basıncının normalden yüksek olması), akciğer fibrozisi (akciğerlerin hasar görmesi), evde solunum destek tedavileri ve bronkoskopik işlemler gibi birçok önemli başlık ele alınacak. Uzman hekimler sunumlarının ardından halktan gelen soruları cevaplayarak doğru bilinen yanlışları bilimsel veriler ışığında açıklayacak.

