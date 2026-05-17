Hakkari’de 5 öğretim üyesinin laboratuvarda yürüttüğü çalışmanın sonucu bilinmeyen tehlikeyi ortaya çıkardı. İncelenen 2 bin mantar türünden 36’sı zehirli çıktı. Mantarlardan 100'ü ise Türkiye'de ilk kez tespit edildi. Akademisyenler zehirli ve ölümcül etkisi olan mantarların tüketimine karşı uyarını yeniledi.

Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Sedat Kesici, Van Yüzüncü Yıl ile Şırnak üniversitelerinden 5 öğretim üyesi dikkat çeken bir incelemeye imza attı.

2 BİN TÜR İNCELENDİ

Hakkari'de akademisyenlerin laboratuvarda incelediği yaklaşık 2 bin mantar türünden 36'sının zehirli olduğu belirlendi. Mantar çeşitliliğinin belirlenmesi için 2012'den bu yana çalışma yürütülen kentte 2 bin mantar laboratuvarda incelendi.

Hakkari'de ölümcül tehlike! Kırsalda yetişiyor, 2 bin türden 36'sı zehirli çıktı

100 İLK KEZ KAYIT ALTINDA

Akademisyenler, mantarlardan 100'ünün Türkiye'de ilk kez tespit edildiğini, 630'unun da Hakkari'de yeni görüldüğünü kayıt altına aldı. Bu türlerden 36'sının zehirli olduğunu belirledi. Araştırmalar zehirli türlerden 10'unun öldürücü etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Mantar türlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki fungaryumda koruma altına alındı.

“36 TÜR OLDUKÇA ZEHİRLİ”

Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Sedat Kesici, inceleme hakkında şu bilgileri verdi:

Mantarları bir süre kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra mikroskop altında inceleyip tür tayinlerini yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkiye'de farklı yerlerde de tespit edilmiş ama Hakkari'de yeni tespit ettiğimiz 630 mantar türüne ulaştık. İlk defa Hakkari'de tespit ettiğimiz Türkiye mikobiyotasına eklediğimiz 100'e yakın mantarımız da var. Onların da makalelerini yayınladık. Bunlardan 100'den fazlası yenilebilen mantar türü olarak nitelendirdiğimiz besin değeri yüksek mantarlardan oluşmaktadır. 36 tür de oldukça zehirli türlerden oluşmaktadır.

“RASTGELE TÜKETMESİNLER”

Mantarın zehirli olup olmadığının görsel olarak tespit edilemediğini ifade eden Kesici doğada toplanan her mantarın yenilemeyeceği uyarısında bulundu. Kesici, şöyle konuştu: İnsanlar rastgele topladıkları mantarları tüketmesinler. Bazı mantarlar çok güzel görünmesine rağmen oldukça zehirli ve öldürücü olabiliyorlar.

