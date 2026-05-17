Serie A’da sezonun son düzlüğüne girilirken gözler şampiyonluğunu ilan eden Inter’in sahasında oynayacağı Hellas Verona karşılaşmasına çevrildi. Taraftarı önünde kupaya kavuşmaya hazırlanan Milano temsilcisi, 37. hafta mücadelesinde San Siro’da Verona’yı ağırlayacak. Inter - Hellas Verona maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı merak edilirken gözle muhtemel ilk 11'lere çevrildi...

Inter Serie A’da topladığı 85 puanla zirvede yer alıyor. Mavi-siyahlılar, ligin bitimine kısa süre kala şampiyonluğu garantileyerek taraftarına büyük sevinç yaşattı. Milano ekibi ayrıca hafta içinde İtalya Kupası finalinde AC Milan’ı mağlup ederek sezonu çifte kupayla tamamlama başarısı gösterdi. San Siro’da oynanacak Verona maçının ardından Inter’in şampiyonluk kupasını kaldırması bekleniyor. Peki, Inter - Hellas Verona maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

Inter - Hellas Verona maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? İşte muhtemel ilk 11ler!

INTER - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Serie A’da şampiyonluğunu ilan eden Inter sezonun son iç saha maçlarından birinde Hellas Verona’yı ağırlıyor. San Siro’da oynanacak mücadele futbolseverler tarafından canlı takip edilebilecek. Inter - Hellas Verona karşılaşması Türkiye’de S Sport ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Inter - Hellas Verona maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? İşte muhtemel ilk 11ler!

INTER - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A’nın 37. haftasında oynanacak Inter - Hellas Verona maçı 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. San Siro Stadı’ndaki karşılaşma bugün saat 16.00'da başlayacak.

Inter - Hellas Verona maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? İşte muhtemel ilk 11ler!

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Inter’de gözler milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun durumuna çevrildi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun sol baldırındaki soleus kasında gerilme tespit edilmişti.

Sağlık ekibinin kontrolünde çalışmalarını ve antrenmanlarını sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun Verona karşısında ilk 11’de başlaması beklenmiyor.

Inter - Hellas Verona maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? İşte muhtemel ilk 11ler!

INTER - HELLAS VERONA MUHTEMEL 11

Inter: Sommer, De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Darmian, Mkhitaryan, Sucic, Diouf, Luis Henrique, Bonny, Lautaro Martinez

Hellas Verona: Montipo, Edmundsson, Nelsson, Valentini, Belghali, Lovric, Gagliardini, Bernede, Frese, Suslov, Bowie

Haberle İlgili Daha Fazlası