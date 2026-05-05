1 yıl önce kurumak üzereydi! Bu yıl yeniden coştu
Türkiye'nin en uzun nehri olma özelliğini taşıyan Kızılırmak, geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelirken bu yıl adeta coştu. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle sazlıklara teslim olan ırmağın bir yıldaki değişimi havadan görüntülendi.
Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle sazlıklara teslim olan Kızılırmak, sonbahar ve kış yağışları ile ilkbahar yağmurları ve eriyen kar sularıyla yeniden canlandı.
- Kızılırmak, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğup Samsun'un Bafra ilçesinden Karadeniz'e dökülüyor.
- 10 ilden geçen ve 1.355 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ırmağı olarak biliniyor.
- 1 yıl arayla yaşadığı değişim dronla görüntülendi.
- Nehir, güzergahı boyunca göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.
Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinden Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, geçtiğimiz yıl sazlıklara teslim olmuştu.
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin oldukça düştüğü Kızılırmak, sonbahar ve kış aylarındaki yağışlarla tekrar hayat bulmuştu.
YENİDEN COŞTU
10 ilden geçen bin 355 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ırmağı olarak bilinen Kızılırmak, yağan karın erimesi ve ilkbahar yağmurları ile birlikte yeniden coştu. Güzergahı boyunca göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan Kızılırmak'ın 1 yıl arayla yaşadığı değişim dronla görüntülendi.
