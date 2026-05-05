Beşiktaş tarafından şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık gönderilen Jean Onana, Serie A ekibi Genoa’da göze giremedi. 25 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunun, siyah-beyazlılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ın transferdeki hayal kırıklıklarından biri de Jean Onana oldu. Temmuz 2023'te Fransız kulübü Lens'ten 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınan, Marsilya'nın (Ocak 2024) ardından Eylül 2025'te Genoa'ya kiralanan orta saha, İtalya'da beklentileri karşılayamadı.

Jean Onana, siyah-beyazlı forma altında 16 resmi maçta görev aldı.

4 MAÇTA 61 DAKİKA

Güncel piyasa değeri 1,3 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcu, Serie A'da sadece 3 maçta toplam 42 dakika süre aldı. İtalya Kupası'nda tek maçta 19 dakika sahada kalan Onana, sezon sonu siyah-beyazlı takıma dönecek.

Onana, "Beşiktaş’a geldiğim için süper hissediyorum. Sosyal medyada taraftarın mesajları beni gelme konusunda çok motive etti. Hiç tereddüt etmeden geldim" demişti.

MAAŞI 2 MİLYON EURO

Beşiktaş, 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 2 milyon euro civarında garanti ücreti olan Kamerunlu futbolcu ile anlaşma yoluna gidecek.

