Kiralık Kartal geri dönüyor: Büyük umutlarla geldi, cebi deldi
Beşiktaş tarafından şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık gönderilen Jean Onana, Serie A ekibi Genoa’da göze giremedi. 25 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunun, siyah-beyazlılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş'ın Lens'ten transfer ettiği ve son olarak Genoa'ya kiralanan Jean Onana, İtalya'da beklentileri karşılayamadı.
- Onana, Temmuz 2023'te 4 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a katıldı.
- Eylül 2025'te Genoa'ya kiralanan futbolcu, Serie A'da 3 maçta toplam 42 dakika oynadı. İtalya Kupası'nda ise tek maçta 19 dakika süre aldı.
- 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Onana, yıllık 2 milyon euro civarında ücret alıyor.
- Beşiktaş, sezon sonu takıma dönecek futbolcu ile anlaşma yoluna gidecek.
Beşiktaş'ın transferdeki hayal kırıklıklarından biri de Jean Onana oldu. Temmuz 2023'te Fransız kulübü Lens'ten 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınan, Marsilya'nın (Ocak 2024) ardından Eylül 2025'te Genoa'ya kiralanan orta saha, İtalya'da beklentileri karşılayamadı.
4 MAÇTA 61 DAKİKA
Güncel piyasa değeri 1,3 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcu, Serie A'da sadece 3 maçta toplam 42 dakika süre aldı. İtalya Kupası'nda tek maçta 19 dakika sahada kalan Onana, sezon sonu siyah-beyazlı takıma dönecek.
MAAŞI 2 MİLYON EURO
Beşiktaş, 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 2 milyon euro civarında garanti ücreti olan Kamerunlu futbolcu ile anlaşma yoluna gidecek.
