Beşiktaş’ın Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam Konya’yı geçmesi şart. Siyah beyazlılar adına sezonun özür kulvarı. Muhtemel bir kötü sonuçta yönetim de teknik ekip de hedef olmaya hazır. Hedef önce final sonra kupa, ardından ver elini UEFA Avrupa Ligi.

MURAD TAMER - Kara Kartal adına çok kötü geçen bir sezon daha. Ve şu anda elde var Ziraat Türkiye Kupası. Siyah beyazlılar yarı finalde bugün Konyaspor’u sahasında ağırlayacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak mücadelede Beşiktaş camiası tur dışında bir sonuç kabul edecek gibi görünmüyor. Tepkisel olarak patlamaya hazır görünen siyah beyazlı taraftarlar, yönetimi de teknik ekibi de ve hatta futbolcuları da hedefe koymaya yakın. Ancak muhtemel bir tur ve final biriken öfkeyi dindirebilir.

Beşiktaş antrenmanından

KİMSE İSTEMEZ

Bu bağlamda Beşiktaş adına sezonun teselli ikramiyesi de olabilir. Kupanın kazanılması camia için ‘özür’ niteliğinin yanı sıra Avrupa Kupaları açısından da kulvar farkı anlamına geliyor. Siyah beyazlılar kısa yoldan UEFA Avrupa Ligi kulvarında gruplara kalmak için play-off turundan uğraş verecek. Muhtemel bir elenme durumunda ise Konferans Ligi elemesine düşülecek ve bu da sezonu daha erken açması anlamına gelecek. Bunu yönetim de teknik ekip de futbolcular da istemez.

Haberle İlgili Daha Fazlası