Türkiye’nin yeni nesil silahları, bugün başlayacak SAHA 2026 savunma fuarında ilk defa sergilenecek. Geleceğin harp teknolojisine yön verecek Yakın Hava Savunma Sistemi TOLGA, araç üstü silah sistemi URAN, uzun menzilli akıllı dolanan mühimmat MIZRAK ile ATTİLA obüsü dünyaya tanıtılacak.

YEŞİM ERASLAN - Türkiye, savunma sanayiindeki en yeni ve iddialı teknolojilerini SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ile dünya vitrinine taşıyor. İstanbul’da düzenlenecek organizasyonda MKE, ASELSAN, BAYKAR başta olmak üzere sektörün öncü aktörleri, çok katmanlı hava savunmadan uzun menzilli akıllı mühimmatlara kadar geniş bir yelpazede geliştirdikleri sistemleri ilk kez sergileyecek.

MKE BİR ÇOK ÜRÜNÜNÜ TANITACAK

Dünya savunma sahnesinde dengelerin hızla değiştiği bir dönemde Türkiye, teknolojik gücünü yalnızca sergilemekle kalmıyor; yeni oyunun kurallarını da ilan ediyor. SAHA 2026, bugün İstanbul’da kapılarını açarken, sadece bir fuar değil; aynı zamanda yeni nesil harp teknolojilerinin sahaya indiği bir güç gösterisine dönüşecek. Fuarda en dikkat çekici çıkışlardan birini Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) yapacak. Şirket, farklı harp ihtiyaçlarına cevap veren sistemleriyle adeta sahaya komple bir çözüm paketi sunacak.

Geleceğin savunma teknolojileri İstanbul’da! SAHA 2026’da sahne Türkiye'nin

TOLGA

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, lazer silah, füze ve akustik tespit teknolojilerini tek çatı altında buluşturarak alçak irtifa tehditlerine karşı hızlı ve etkili müdahale kabiliyeti sağlayacak. Sistem, alçak irtifa tehditlerine karşı hızlı ve etkili müdahale kabiliyetiyle öne çıkacak.

URAN

Kara operasyonlarında ise hareket kabiliyeti belirleyici unsur oluyor. URAN araç üstü 105 mm silah sistemi, zorlu arazi şartlarında hızla konuşlanarak anlık ateş desteği sunabiliyor. Zorlu arazi şartlarında etkin görev yapabilecek şekilde tasarlanan Uran, modern harp sahasında TSK’nın ihtiyaçlarına cevap verecek bir sistem olarak yer alacak.

BOZKIR

BOZKIR da, uzun menzil ve gelişmiş atış kontrol sistemleri sayesinde yüksek hassasiyetle hedef imha kabiliyeti sağlıyor.

ATTİLA

Topçu gücünde yeni bir seviye sunan ATTİLA 155 mm obüs, otomatik yükleme sistemi ve gelişmiş balistik hesaplama yetenekleriyle hızlı, etkili ve yüksek tahrip gücüne sahip atışlar gerçekleştiriyor. Sistem, mayınlı alanlarda hızlı ve güvenli geçiş imkânı sağlayarak operasyonel kabiliyeti önemli ölçüde artıracak.

ALPAY-2

Sahada güvenliği artıran ALPAY-2 mayın temizleme sistemi ve sensör destekli Malaman dip mayını da MKE’nin genişleyen ürün ailesinin dikkat çeken unsurları arasında yer alacak.

GÖKYÜZÜNDE STRATEJİK SIÇRAMA

Havacılık alanında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, milli projeleriyle fuarın odak noktalarından biri olacak. ANKA-3 insansız savaş uçağı ilk kez birebir model olarak sergilenirken, HÜRJET platformu da ziyaretçilerle buluşacak. KAAN programında planlanan yeni prototip uçuşları ise Türkiye’nin savaş uçağı geliştirme kabiliyetinde geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

MIZRAK: UZUN MENZİLLİ AKILLI VURUŞ

İnsansız sistemlerde dikkatler BAYKAR tarafından geliştirilen Mızrak akıllı dolanan mühimmat sisteminde olacak. 1000 kilometreyi aşan menzili ve 7 saatin üzerindeki havada kalış süresiyle Mızrak, keşif, gözetleme ve imha görevlerini tek platformda birleştiriyor. Yapay zekâ destekli otopilot sistemi ve gelişmiş sensör yapısı sayesinde GPS’e ihtiyaç duymadan görev icra edebilen sistem, elektronik harp ortamlarında dahi yüksek hassasiyetle hedefini bulabiliyor. Farklı hava platformlarıyla entegre çalışabilmesi, onu modern muharebe sahasında kritik bir kuvvet çarpanı haline getiriyor.

ÇOK KATMANLI SAVUNMADA YÜKSEK TEKNOLOJİ

Fuarda geniş ürün gamıyla öne çıkan ASELSAN, hava savunmadan elektronik harbe, radar sistemlerinden lazer silahlara kadar birçok alanda geliştirdiği çözümleri sergileyecek. ÇELİKKUBBE konsepti kapsamında geliştirilen sistemler, entegre hava savunma mimarisinin geldiği noktayı ortaya koyarken; yapay zekâ destekli çözümler geleceğin savaş ortamına dair güçlü bir perspektif sunacak. SAHA 2026'da ayrıca ALP Alçak İrtifa Radarı, GÜRZ Hibrit Hava Savunma Sistemi, KORKUT Hava Savunma Sistemi, EJDERHA Anti İHA Sistemi, GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi ve PUHU Elektronik Harp Sisteminin de arasında bulunduğu pek çok sistem sergilenecek. ASELSAN yapacağı 3 lansmanda 5 yeni ürün ve 6 ürünün de yeni versiyonunu gösterecek.

ALKA-KAPLAN DA SAHA’DA

ROKETSAN ve FNSS işbirliğiyle ortaya çıkan ve kamuoyunda "lazer silahı" olarak bilinen ALKA-KAPLAN HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi Platformu, ilave kabiliyetlerle SAHA 2026'da boy gösterecek. Fuarda ROKETSAN'ın en yeni ve ileri teknoloji ürünlerinin de tanıtımı yapılacak.

UZUN MENZİLLİ KAMİKAZE İHA

STM ise modern harp sahasının ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği hava ve deniz sistemlerini ilk kez SAHA 2026'da sergileyecek. Şirketin fuarda ön plana çıkaracağı milli teknolojilerin başında Uzun Menzilli Kamikaze İHA geliyor. Sabit kanatlı kamikaze İHA ALPAGU'nun gelişmiş yeteneklerle donatılan, artırılmış menzil ve faydalı yük kapasitesine sahip yeni bir versiyonu, hava savunma konseptine yenilikçi bir yaklaşım getiren Önleyici İHA Sistemi, anlık istihbarat ve veri akışı sağlayacak Mini Keşif-Gözetleme Sistemi de ilk kez kamuoyuyla buluşacak.

TCG ANADOLU DA LİMANDA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

Fuar kapsamında ayrıca deniz kuvvetlerine ait platformlar da ziyaretçilere açılacak. Dünyanın ilk SİHA gemisi olarak öne çıkan TCG Anadolu başta olmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler, Ataköy Marina ve Sarayburnu Limanı'nda konuşlanacak. Yerli ve milli insansız deniz araçları da Ataköy Marina'da sergilenecek. SAHA 2026'da 9 Mayıs halk günü olarak planlandı.

KÜRESEL ARENADA GÜÇLÜ MESAJ

SAHA 2026, yalnızca yeni ürünlerin tanıtıldığı bir organizasyon olmanın ötesinde, Türkiye’nin savunma sanayiindeki teknolojik bağımsızlık hedefinin güçlü bir ilanı niteliği taşıyor. 120'nin üzerinde ülkeden katılımın beklendiği fuara, 263'ü uluslararası olmak üzere 1,700'ün üzerinde firma, 200 binden fazla ziyaretçi ve 30 binin üzerinde sektör profesyonelinin katılması bekleniyor. Kara, hava ve deniz platformlarının entegre çalıştığı; yapay zekâ, lazer ve insansız sistemlerin belirleyici olduğu yeni nesil harp konsepti, SAHA 2026’da somut örneklerle gözler önüne serilecek. Türkiye, bu büyük buluşmayla sadece mevcut gücünü değil, geleceğin savaş teknolojilerindeki iddiasını da net bir şekilde ortaya koyacak.

