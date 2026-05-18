TRT 1’in cuma akşamlarına damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz’de yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması izleyicilerin dikkatini çekti. 28. bölümün ardından sosyal medyada dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağına dair çok sayıda paylaşım yapıldı.

Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından gözler 29. bölüm tanıtımına çevrildi. Ancak yeni fragmanın yayınlanmaması, dizinin yayın akışında değişiklik olup olmadığı sorularını gündeme getirdi.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün bu hafta ekrana gelmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre dizinin 29. bölümü, planlanan yayın akışında herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde 22 Mayıs 2026 Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yeni bölüm fragmanının gecikmesi nedeniyle sosyal medyada “yayın ertelendi” iddiaları gündeme geldi. Ancak şu ana kadar TRT 1 veya yapım ekibinden dizinin bu hafta yayınlanmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Özellikle son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından izleyicilerin yeni bölüme ilgisi arttı. 28. bölümde Adil karakterinin Eleni’nin kendi kızı olduğunu öğrenmesi, hikayede dikkat çeken bir kırılma noktası oldu.

TAŞACAK BU DENİZ 29. BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 29. bölümünün 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin sezon finali tarihine ilişkin bilgiler de netleşmeye başladı. Televizyon kulislerinde konuşulanlara göre Taşacak Bu Deniz’in 5 Haziran 2026 tarihinde sezon finali yapması bekleniyor.

TRT 1 yayın akışında şu an için dizinin yeni bölüm tarihine ilişkin herhangi bir değişiklik bulunmuyor. İzleyiciler yeni bölüm tanıtımının kısa süre içerisinde paylaşılmasını bekliyor.

TAŞACAK BU DENİZ 29. BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

Taşacak Bu Deniz’in 29. bölüm fragmanının henüz yayınlanmaması sosyal medyada gündem oldu. Dizinin takipçileri, fragmanın gecikmesi nedeniyle yeni bölümün ertelenip ertelenmediğini araştırmaya başladı.

Dizilerde zaman zaman yaşanan fragman gecikmeleri, özellikle yoğun prodüksiyon süreçlerinde sık görülen durumlar arasında yer alıyor. Bu nedenle fragmanın geç yayınlanmasının doğrudan yayın iptali anlamına gelmediği değerlendiriliyor. İzleyiciler TRT 1 ve dizinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılacak yeni bölüm tanıtımı paylaşımlarını yakında takip ediyor.

