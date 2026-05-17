Kaan Sekban’ın, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde zirvede yer alan “Taşacak Bu Deniz” dizisine yönelik eleştirileri sosyal medyada gündem oldu. Sekban, dizinin son bölümlerini hedef alarak yapımı sert sözlerle eleştirirken, bazı oyuncuların performanslarını da beğenmediğini dile getirdi. Sekban’ın açıklamalarında özellikle genç oyuncular Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan’a göndermede bulunduğu öne sürülürken, Şanlı’dan çok sert bir açıklama geldi.

KAAN SEKBAN: KORKUNÇ OYUNCULUKLARIYLA REKLAMDA OYNADILAR

Komedyen, yazar ve içerik üreticisi Kaan Sekban, yaptığı yorumda dizinin zamanla “gerçekçiliğini kaybettiğini” savunarak, “O dizi bambaşka bir noktaya geldi. Sosyal medyada sahneleriyle dalga geçiliyor. Yapay zeka ürünü gibi duran sahneler var” ifadelerini kullandı. Ünlü isim ayrıca, isim vermeden bazı oyuncuların yer aldığı reklam filmlerini de eleştirerek performanslarını “başarısız” bulduğunu söyledi ve “Oradan bir kız bir erkek korkunç oyunculularıyla bir reklamda oynadılar ya” dedi.

Kaan Sekban

SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Bu sözlerin ardından dizide “İso” karakterine hayat veren oyuncu Erdem Şanlı’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şanlı, Sekban’ın sözlerine sert tepki gösterdi. Genç oyuncu, yapılan yorumların yalnızca oyuncuları değil, projede emeği bulunan tüm ekibi hedef aldığını belirtti.

Şanlı açıklamasında, “Korkunç oyunculuklar mı? Bilgin kadarıyla seni Trabzon'a bekliyorum... Aşağılık bir insansın ki etkileşim almak için yüzlerce insanın emeğini hiçe sayıyorsun. Bence karakterini bir kenara koyup para için hayatını satan bir insansın” ifadelerini kullandı.

Zeynep Atılgan - Erdem Şanlı

ERDEM ŞANLI: EDEBİNİZLE YORUM YAPIN

Oyuncu ayrıca, eleştirilerin seviyeli bir dille yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Biz oyuncu arkadaşlarımızla elimizden gelenin en iyisini yapmak için her şeyi yapıyoruz. Sen ve senin gibi tüm ekibin emeğini mesleğini hiçe sayan aşağılık insanları Trabzon'a davet ediyoruz. Edebinizle yorum yapın. Biz hepimiz mesleğimizi icra ediyoruz” dedi.

Şanlı’nın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada yayılırken, dizinin hayranları da oyuncuya destek mesajları paylaştı.

