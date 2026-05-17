FIFA yöneticileri, duran toplarda oyuncuların birbiriyle güreşmesinin önüne geçmekte kararlı ve hakemlere top henüz oyuna girmeden önce bile harekete geçme yetkisi verebilir.

FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) 2026 Dünya Kupası'nda hakemlere, ceza sahası içindeki sert mücadelelerin önüne geçmek için ekstra yetkiler verilebilir. Hatta FIFA yöneticileri, korner atışları henüz kullanılmadan önce faullerin nasıl verilebileceğini bile tartışıyor. Yöneticiler, Dünya Kupası maçlarının bu sezonki oynanan karşılaşmaları gölgeleyen korner ve serbest vuruş arbedelerine sahne olmamasında kararlı. Bu doğrultuda FIFA; duran toplardaki perdelemelerin, itiş kakışların ve bariz faullerin engellenmesinin yollarını arıyor.

İngiliz gazetesi The Mirror'ın haberine göre, turnuvaya sadece bir ay kalmasına rağmen bu konu hala gündemde ve ince detaylar tartışılmaya devam ediyor. Ancak bu durum, yeni direktifler yayınlanması ve hakemlerin ekstra dikkatli ve katı olmaya teşvik edilmesiyle sonuçlanabilir.

Dünya Kupası öncesi büyük değişim: Hakemler için yeni yetkiler geliyor

FIFA SADECE TURNUVAYA ÖZEL BİR KURAL GETİRİLEBİLİR

Hakemler kornerlerdeki perdelemelere karşı tetikte olacaklar. İngiltere'nin Mart ayında Uruguay ile oynadığı maçın bunun bariz bir örneği olduğu düşünülüyor. Wembley'de Ben White bir gol atmış, ancak gol öncesinde Adam Wharton'ın José María Giménez'e perdeleme yaptığı yönünde suçlamalar yapılmıştı. FIFA, Pazar günü West Ham'ın Arsenal'e karşı attığı ve iptal edilen geç golü saran VAR tartışmalarının bir benzerini yaşamamak adına, bu tür kararları ve olayları inceleyip önüne geçmeye hazırlanıyor.

Bu, maçlarda görevli hakemlerin önümüzdeki ayın başlarında Miami'deki Dünya Kupası'na vardıklarında uygulamaları istenecek, ancak bu durum sadece turnuvaya özgü bir direktif olabilir.

"DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKTİĞİ AÇIK"

Oyun Kuralları, şiddet içermeyen ihlallerin sadece top oyundayken cezalandırılabileceğini belirtmesine rağmen, eğer bu uygulama hayata geçirilirse; bu durum henüz top oyuna girmeden serbest vuruşlar, penaltılar, sarı ve kırmızı kartlar verilebileceği anlamına geliyor.

Bu gelişme, FIFA Dünya Kupası Teknik Çalışma Grubu başkanının, hakemlerin daha sert bir duruş sergilemesini beklediği uyarısından sadece 24 saat sonra yaşandı. Eski İsviçreli kaleci Pascal Zuberbuhler şunları söyledi:

"Bunu özellikle Premier Lig'de Arsenal'de gördük. Bu bir trend, evet, elbette, ancak Dünya Kupamız için en iyi hakemlere sahip olduğumuzdan eminim ve bu hakemler bu tür durumlarda kilit rol oynayacak. Hakemler için bunun zor olduğunu biliyoruz, çünkü kaleciye yapılan bu küçük fauller var ve görevliler etraflarındaki onca insanın arasına bakmak zorundalar. Bunu görmek kolay değil ama yine de en iyi hakemlere sahip olduğumuzdan çok, çok eminim ve bu durumla çok iyi bir şekilde başa çıkacağız. En başından itibaren dikkatli olmamız gerektiği açık."

Zuberbuhler'in bu açıklamaları, turnuva öncesinde FIFA'nın Zürih'teki merkezinde üzerinde çalışılan ve planlanan yeni yaklaşımı öngörüyor.

