1 yılda 238 ölüm! Japonya’nın ayı kabusuna yeni bir önlem daha: Dağlara 800 kamera yerleştirilecek
Ayı saldırılarının çoğaldığı Japonya’da lisanslı avcı, ek bütçe fonu, personel kiralanması gibi önlemleri duyuran hükümet dağlık bölgelere 800 kamera yerleştirerek popülasyonu araştırması planlıyor. Tohoku bölgesinde 19 binden fazla, Hokkaido'da ise 11 bin 600 ayı olduğu tahmin ediliyor. Ülkede son 1 yılda ayı saldırıları nedeniyle 238 kişi hayatını kaybetti.
Japonya’da son dönemlerde artan ayı saldırılarına karşı önlemler alınmaya devam ederken, dağlık bölgelere yaklaşık 800 kamera yerleştirileceği bildirildi. Kyodo News ajansının Japonya Çevre Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, bölgedeki ayı popülasyonu kameralar üzerinden araştırılacak.
238 ÖLÜM
Tokyo hükümeti, son dönemde çoğalan ayı saldırılarına karşı tedbirleri artırırken, Japonya'da mart ayına kadar son bir yılda ayı saldırıları sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişi sayısı rekor seviyeye ulaştı. Ülkede son bir yılda ayı saldırıları nedeniyle yaralanan ya da ölen kişi sayısı 238 oldu. Hükümet, saldırılarla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklamıştı.
ASKER KARARI
Öte yandan Japonya’da hükümet ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine de asker gönderme kararı almıştı. Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti.
EK BÜTÇE TEKLİFİ
Başbakan Takaiçi Sanae de ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını açıklamıştı. Çevre Bakanlığı lisanslı avcılar ve diğer personel kiralanması amacıyla fon ayrılacağını duyurmuştu.