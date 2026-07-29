SEZER DOĞRU
Hamas lideri Halil el-Hayye Türkiye'de! Bakan Fidan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ile heyetini kabul etti.
Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı seçilen Halil el-Hayye Türkiye'ye ziyarette bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hayye ile heyetinin Ankara'da kabul etti.
Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazze barış sürecini desteklemeyi sürdüreceğini, bu süreçte Hamas'ın oynadığı rolü takdirle karşıladığını belirtti.
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