İsrail'in suikastları sonucu peş peşe hayatlarını kaybeden İsmail Haniye ve Yahya Sinvar'ın ardından Hamas'ın yeni lideri, hareketin diplomasi trafiğini yöneten Halil El-Hayya oldu.

Hamas'ın yeni lideri belli oldu. Uzun süredir Hamas'ın Siyasi Büro çatısı altında üst düzey görevler yürüten Halil El-Hayya, Hamas'ın yeni lideri olarak seçildi.

HAREKETİN DİPLOMASİ AYAĞINDAYDI

El-Hayya'nın liderliğe getirilmesi, Hamas hareketinin özellikle diplomasi ve dış ilişkiler süreçlerine verdiği ağırlığın bir yansıması olarak görülüyor.

Yeni liderin, bölgesel ilişkiler ve devam eden uluslararası müzakereler konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceği küresel kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Hamas'ın yeni lideri Halil El-Hayya

DİĞER 2 HAMAS LİDERİ SUİKASTA UĞRAMIŞTI

Halil El-Hayya'nın göreve gelişi, Hamas'ın son aylarda yaşadığı sarsıcı kayıpların ve liderlik krizlerinin ardından gerçekleşmesi bakımından kritik bir önem taşıyor. Hatırlanacağı üzere, hareketin uzun yıllar Siyasi Büro Başkanlığını yürüten İsmail Haniye, 31 Temmuz 2024 tarihinde İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Haniye'nin vefatının ardından liderlik koltuğuna, hareketin Gazze'deki askeri operasyonlarının komutanı olarak bilinen Yahya Sinvar getirilmişti. Sinvar, Ekim 2024'te Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde işgalci İsrail güçleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

HALİL EL-HAYYA KİMDİR?

1960 yılında Gazze'de dünyaya gelen Halil El-Hayya, on yıllardır Hamas'ın en önemli ve nüfuzlu figürlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hareketin siyasi kanadında istikrarlı bir şekilde yükselen El-Hayya, hareketin Gazze'deki siyasi ve askeri unsurları arasında köprü görevi üstlenerek hiyerarşinin en kritik karar alıcılarından biri haline geldi.

Hamas'ın yeni lideri Halil El-Hayya

Uluslararası arenada Hamas'ı temsil eden en görünür yüzlerden biri olan El-Hayya, özellikle Kahire ve Doha'da yürütülen diplomasi trafiğinde kilit rol oynadı. Hareket içindeki pragmatist ve müzakereci kimliğiyle tanınan tecrübeli siyasetçi, geçmişten bu yana ateşkes anlaşmaları, esir takası görüşmeleri ve diğer Filistinli gruplarla olan ilişkilerin yürütülmesinde başmüzakereci pozisyonunda bulundu.

Siyasi kariyeri boyunca, İsrail'in düzenlediği birçok suikast girişiminden sağ kurtulan El-Hayya, özellikle 2007 ve 2014 yıllarında evini hedef alan ve çok sayıda aile üyesini kaybettiği saldırılarla dünya basınında yer almıştı.

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