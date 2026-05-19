ABD’nin Kentucky eyaletinde 15 kişinin hayatını kaybettiği kargo uçağı kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, uçağın kalkıştan saniyeler sonra sol motorunun alev alarak koptuğu anlar yer aldı.

ABD’nin Kentucky eyaletinde 4 Kasım 2025’te meydana gelen ve en az 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan kargo uçağı, kısa süre içinde düşerek büyük bir faciaya neden olmuştu.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yayımlanan görüntülerde, kalkış anından hemen sonra uçağın sol motorunda ciddi bir arıza meydana geldiği, motorun alev alarak yerinden koptuğu görülüyor.

YERLEŞİM ALANINA DÜŞMÜŞTÜ

UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağında 3 mürettebatın bulunduğu, uçağın pistten havalandıktan saniyeler sonra irtifa kaybederek havalimanı yakınındaki yerleşim alanına düştüğü belirtilmişti.

Kazanın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatılırken, yeni görüntülerin soruşturmanın seyrine ışık tutması bekleniyor.

