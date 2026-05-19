Facia böyle geldi! 15 kişinin öldüğü uçak kazasından yeni görüntüler
ABD’nin Kentucky eyaletinde 15 kişinin hayatını kaybettiği kargo uçağı kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, uçağın kalkıştan saniyeler sonra sol motorunun alev alarak koptuğu anlar yer aldı.
- Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan kargo uçağı kısa süre sonra düştü.
- ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yayımlanan görüntülerde, kalkıştan hemen sonra uçağın sol motorunda ciddi bir arıza meydana geldiği ve motorun alev alarak yerinden koptuğu görülüyor.
- UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağında 3 mürettebat bulunuyordu.
- Uçak, pistten havalandıktan saniyeler sonra irtifa kaybederek havalimanı yakınındaki yerleşim alanına düştü.
- Kazanın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.
ABD’nin Kentucky eyaletinde 4 Kasım 2025’te meydana gelen ve en az 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan kargo uçağı, kısa süre içinde düşerek büyük bir faciaya neden olmuştu.
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yayımlanan görüntülerde, kalkış anından hemen sonra uçağın sol motorunda ciddi bir arıza meydana geldiği, motorun alev alarak yerinden koptuğu görülüyor.
YERLEŞİM ALANINA DÜŞMÜŞTÜ
UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağında 3 mürettebatın bulunduğu, uçağın pistten havalandıktan saniyeler sonra irtifa kaybederek havalimanı yakınındaki yerleşim alanına düştüğü belirtilmişti.
Kazanın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatılırken, yeni görüntülerin soruşturmanın seyrine ışık tutması bekleniyor.