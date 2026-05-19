Faizsiz yatırım araçları arasında öne çıkan leasing sistemi, özellikle katılım bankası müşterileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Helal yatırım araçları arasında değerlendirilen finansal kiralama yöntemi, işletmelere peşin ödeme yapmadan yatırım imkanı sunuyor. "Kimler Leasing ile yatırım yapabilir" merak ediliyor.

Katılım bankacılığı sisteminde yaygın olarak kullanılan leasing yöntemi, faizsiz yatırım araçları arasında dikkat çekmeye devam ediyor. Makine, ekipman, araç ve gayrimenkul yatırımlarında tercih edilen finansal kiralama modeli, hem işletmelerin nakit akışını koruyor hem de uzun vadeli ödeme avantajı sağlıyor.

KİMLER LEASİNG İLE YATIRIM YAPABİLİR?

Leasing sistemi, genel olarak vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilere açık bir finansman yöntemi olarak uygulanıyor. İşletmesini büyütmek, yeni ekipman almak ya da üretim kapasitesini artırmak isteyen şirketler leasing yöntemiyle yatırım yapabiliyor.

Anonim şirketler, limited şirketler, şahıs şirketleri, kooperatifler, vakıflar ve ortak girişimler leasing hizmetlerinden yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra çiftçiler ve tarımsal işletmeler de traktör, biçerdöver, sulama sistemi ve tarım makineleri gibi yatırımlar için leasing kullanabiliyor.

Leasing yöntemiyle iş makineleri, üretim ekipmanları, ticari araçlar, medikal cihazlar, enerji sistemleri ve ticari gayrimenkuller finanse edilebiliyor. Finansal kiralama sistemi, nakit akışını korumak isteyen işletmeler için önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

LEASİNG BAŞVURU SÜRECİ

Leasing süreci ilk olarak yatırım yapılacak malın belirlenmesiyle başlıyor. İşletme ihtiyaç duyduğu makine, ekipman, araç veya gayrimenkulü seçtikten sonra banka ya da leasing şirketine başvuruda bulunuyor. Başvuru sırasında mali tablolar, vergi levhası ve ticaret sicil belgeleri gibi evraklar inceleniyor.

Başvurunun ardından leasing şirketi veya banka, işletmenin mali yapısını değerlendirerek uygun ödeme planını hazırlıyor. Vade süresi, kira ödemeleri ve ödeme periyotları işletmenin nakit akışına göre belirleniyor.

Finansal kiralama sözleşmesi imzalandıktan sonra leasing şirketi ilgili yatırım malını satın alıyor ve kiracıya teslim ediyor. İthalatta ise gümrük ve akreditif işlemleri de kiralayan tarafından yürütülür.

Sözleşme süresi boyunca belirlenen kira ödemeleri düzenli şekilde yapılıyor. Ödemelerin tamamlanmasının ardından yatırım malının mülkiyeti kiracıya devrediliyor.