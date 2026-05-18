Hırvatistan'ın Split Havalimanı'nda kalkış sırasında pistten çıkan Hırvatistan Havayolları'na ait yolcu uçağıyla ilgili resmi soruşturma başlatıldı. 130 yolcunun bulunduğu uçakta can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Hırvatistan’ın Split kentinde bulunan havalimanında cumartesi günü meydana gelen olayda, Hırvatistan Havayolları’na ait bir yolcu uçağı kalkış sırasında pistten çıkarak çim alana savruldu. Frankfurt seferi için hazırlanan uçakta 130 yolcu ile 2 pilot ve 3 kabin görevlisinin bulunduğu bildirildi.

Olayın ardından Hırvatistan makamları tarafından resmi soruşturma başlatıldı. Ulusal basında yer alan bilgilere göre uçak, kalkış sırasında yönünü kaybederek pistin asfalt bölümünden çıktı ve yan taraftaki çimlik alana girdi.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı açıklandı. Hırvatistan Hava, Deniz ve Demiryolu Kaza Araştırma Ajansı uçak kazası müfettişi Danko Petrin, yaptığı açıklamada olay yerindeki incelemelerin tamamlandığını ancak kapsamlı soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın kalkış esnasında sola saparak pist dışına çıktığı ve çim alana yöneldiği görülüyor. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası