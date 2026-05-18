Onlarca kişi sahte ilana kandı! Amasya'daki çete operasyonla çöktü
Amasya’da sahte ilanlar üzerinden vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 3 milyon 450 bin TL’lik vurgun yapan gruptan 6 kişi tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda M.K, A.M ve D.K. isimli şahısların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere Amasya'da kişilerden para karşılığı banka hesapları temin ettikleri belirlendi.
ARAÇ KİRALAMA, OTEL REZERVASYONU, ELEKTRONİK EŞYA...
Bu hesaplar üzerinden bağlantılı oldukları şüpheliler ile birlikte çeşitli sosyal medya platformlarında elektronik eşya, tarım aletleri, oto yedek parça, araç kiralama, otel rezervasyon gibi kategorilerde sahte ilanlar veren şahısların bu yöntemle 34 vatandaşı dolandırıp, yaklaşık 3 milyon 450 bin TL tutarında zarara uğrattıkları tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Şüphelilere ait adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şahıs yakalandı. Şahıslardan 6'sı çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.