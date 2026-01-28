CHP’de belediye başkanlarına yönelik yapılan performans değerlendirme anketlerinin il ve ilçe başkanları için de uygulamaya başlanmasıyla birlikte teşkilatta kıyım yapılacağı belirtiliyor.

Berat Temiz / ANKARA - İlk anketlerin sonuçlarını değerlendiren ve Genel Merkez’e ulaşan şikâyetleri inceleyen CHP yönetimi, ekim ayındaki kongrelerde delegelerin iradesiyle seçilen bazı il ve ilçe başkanlarını yönetimleriyle birlikte görevden alacak. CHP kurmayları, sahada aktif olmayan, vatandaşlarla istenilen teması kurmayan ve Genel Merkez’in talimatlarına uymayan kişilerle yolların ayrılacağını söyledi.

Parti örgütlerinin dar bir bakış açısıyla hareket ettiğini savunan kurmaylar, delege yarışını kazanmanın seçim kazanılacağı anlamına gelmediğini ifade ederek teşkilatların daha aktif ve mücadeleci olmalarını istediklerini kaydetti. Kurmaylar, görevden almaların ardından tekrar bir kongre süreci başlatılmayacağını, atama usulüyle yeni başkanların belirleneceğini ifade etti. Görevden almalarla ilgili nihai kararın, yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında verileceği öğrenildi.

Öte yandan, görevden almaların bir kısmının büyükşehirlerde yaşanması bekleniyor. Parti kulislerinde değişimin yaşanacağı yerlerin başında İzmir’in geldiği konuşuluyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası