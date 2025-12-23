Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde kontrolünü kaybeden bir ring otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Türk kafilesine çarptı. Kazada 1 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, 2 Türk umreci de yaralandı.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde umrecileri otellerden Harem-i Şerif'e götüren ring otobüslerinden birisi Mahbes'ül Cin mevkiinde tünel girişinde, otellerine doğru gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Türk umreci kafilesine çarptı.

1 TÜRK ÖLDÜ, 2 TÜRK YARALI

Mahbes Garajı yakınlarında kontrolünü kaybeden bir otobüsün karşıdan karşıya geçmeye çalışan Türk kafilesine çarpması sonucu Sakaryalı Abidin Dağköy hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Emine Dağköy ve Birol Yalçın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TÜRKİYE CİDDE KONSOLOSLUĞU HAREKETE GEÇTİ

Suudi yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Türkiye Cidde Konsolosluğu yetkilileri, olayın ardından derhal harekete geçildiğini, gerekli diplomatik ve sağlık süreçlerinin başlatıldığını ve ailelerle irtibat sağlandığını bildirdi.

