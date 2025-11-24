İngiltere’den ABD’ye çıktığı yolculuk esnasında bir buz dağına çarpıp 113 yıl önce batan Titanik'in yolcularından birine ait olan altın bir cep saati rekor fiyata satıldı. Saat, 1,78 milyon sterlinlik (yaklaşık 99 milyon lira) rakamıyla gemiye ait hatıralar için şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyat rekorunu kırdı. Ayrıca hikayeleri, ünlü Titanik filminde kendisine yer bulan saatin sahibi ve eşinin aşkı da satışla birlikte gündeme geldi.

Titanik’in batması sonucu hayatını kaybeden bır adama ait altın cep saati rekor fiyata satıldı. 67 yaşındaki Isidor Straus’a ait olan saat, açık artırmada 1, 78 milyon sterline (yaklaşık 99 milyon Türk lirası) satıldı. Söz konusu satış, Titanik’e ait hatıralar için şimdiye kadar ödenen en yüksek rakam oldu.

18 ayar altın cep saatin, 1888 yılında Straus’a 43. doğum gününde hediye edildi. Titanik'in yolcularına ait bir hatıranın önceki rekor fiyatlı satışı da bir altın cep saatine aitti ve saat geçen yıl 1,56 milyon sterline (yaklaşık 86 milyon lira) satıldı.

Titanik buzdağına çarparak Kuzey Atlantik Okyanusu'nda battığında dünya, tarihinin en büyük deniz felaketlerinden birine tanık oldu. Yaklaşık 2 bin 224 yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemi, 2 saat 40 dakika içinde sulara gömülerek bin 500 kişinin can kaybına yol açtı.

STRAUS ÇİFTİNİN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ

Isidor Straus, 1845'te Almanya’nın Bavyera eyaletinin Otterberg kentinde dünyaya geldi ve 1854'te ailesiyle birlikte ABD'ye göç etti. Straus ve eşi Ida, 1912'de Titanik battığında hayatını kaybeden bin 500'den fazla yolcu arasındaydı. 15 Nisan 1922 tarihinde batan gemide olan tanıklar, esnasında çiftin filikalara doğru ilerlediğini ancak kadın olması nedeniyle Ida’ya öncelik verildiğini söyledi. Ida ise 41 yıllık eşinden önce gemiden ayrılmak istemedi. Çift en son güvertedeki sandalyede birbirlerine sarılırken görüldü. Straus'lar, aynı zamanda James Cameron'ın 1997 yapımı filmi "Titanik"te, kabinleri suyla dolarken yataklarında sevgi dolu bir şekilde uzanırken tasvir edilmişti.

Diğer taraftan, altın cep saati İngiliz Henry Aldridge & Son müzayede evi tarafından satılan Titanik ile ilgili birkaç parçadan biriydi. Müzayedeye çıkan diğer parçalar arasında, Ida Straus'a ait ve 100 bin sterline (yaklaşık 5,5 milyon lira) satılan bir mektup; 104 bin sterlin(yaklaşık 6 milyon lira) değerinde bir Titanik yolcu listesi de yer aldı.

Müzayedeci Andrew Aldridge şunları söyledi: "Dünya rekoru kıran fiyat, insanların Titanik'e olan büyük ilgisini gösteriyor. Her yolcunun ve mürettebatın anlatacak bir hikayesi vardı ve bu hikayeler 113 yıl sonra hatıralar aracılığıyla ortaya çıkıyor. Ida'nın Titanik batarken 41 yıllık eşini terk etmeyi reddetmesi büyük bir aşkın göstergesiydi ve bu rekor fiyatı, onlara duyulan saygının bir kanıtı niteliğinde" dedi.

AYŞEGÜL DAHİ

Haberle İlgili Daha Fazlası