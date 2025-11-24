ABD’nin New York eyaletindeki Jamaica Center/Parsons Archer metro istasyonunda bir yolcu yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle uyarıldı. Bunun üzerine iki kişi arasında tartışma çıkarken, 54 yaşındaki yolcu önce yumruklandı, ardından karnından bıçaklandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yaralı adamın hastanedeki tedavisi sürüyor.

ABD’nin New York eyaletindeki Jamaica Center/Parsons Archer metro istasyonunda 'yüksek sesle konuşma' tartışması faciaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, bir yolcu yanında oturan bir adamı ‘telefonda yüksek sesle konuştuğu’ gerekçesiyle uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ÖNCE YUMRUKLADI ARDINDAN BIÇAK SAPLADI

İkilinin arasında çıkan tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüşürken, hızını alamayan yolcu 54 yaşındaki adamı önce yumrukladı, ardından da karnına bıçak sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, şüphelinin treni koşarak terk ettiği bildirildi.

Korkunç olayda yaralanan adamın hastanedeki tedavisi sürerken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

