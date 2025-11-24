Tarkan'ın İstanbul'da vereceği konserlerin biletleri kısa süre içinde tükendi. Bilet alamayan binlerce hayranına güzel haber verildi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 4 konser daha vereceğini resmen duyurdu.

Megastar Tarkan, uzun bir aranın ardında İstanbul'da konser vereceğini duyurdu. Ünlü şarkıcı 16-17-20 ve 23 Ocak'ta Volswagen Arena'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Tarkan İstanbul konserlerinin biletleri, satışa çıktıktan hemen sonra tükendi. Ancak , Tarkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 4 konser daha vereceğini duyurdu. Peki, Tarkan konserleri ne zaman? İşte 2026 Tarkan İstanbul konser tarihleri ve bilet fiyatları…

Tarkan konserleri ne zaman, biletler satışa çıktı mı? Tarkan yeni konser tarihleri merak ediliyor

TARKAN KONSERLERİ NE ZAMAN?

Tarkan, 16, 17, 20, 23 Ocak tarihleri dışında 24,27, 30 ve 31 Ocak 2026 tarihlerinde de Volkswagen Arena'da sahne alacak. Böylelikle toplam 8 gece konser vermiş olacak.

TARKAN İSTANBUL KONSERİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

53 yaşındaki Tarkan'ın açıkladığı dört konserin biletleri, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü yani bugün satışa çıktı. Biletler Biletix üzerinden alınabilecek.

TARKAN İSTANBUL KONSERİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Tarkan İstanbul konseri bilet fiyatları şu şekildedir;

Kuzey & Güney Sahne Önü Ayakta 8.925 TL

Saha İçi Ayakta 3.675 TL

Tribün VIP 12.600TL

Tribün 1. Kategori 9.975 TL

Tribün 2. Kategori 7.875 TL

Tribün 3. Kategori 5.775 TL

Tribün 4. Kategori 4.725 TL

Tribün 5. Kategori - Kısıtlı Görüş 1.522 TL

