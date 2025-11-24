İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı kasımda arttı
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1791 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.
