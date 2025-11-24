Tokyo’nun Adachi semtinde sıradan bir bayram günü, aniden kontrolsüz bir aracın kaldırıma dalmasıyla felakete dönüştü. On yayayı ezen araç bölgeyi kaosa sürüklerken, sürücünün kaçma girişimi polis ekiplerini alarma geçirdi.

Tokyo’nun Adachi semtinde bir araç kaldırıma çıkarak on yayaya çarptı.

Japonya medyası, yaralananlar arasında iki kişinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tokyo polisi, kazanın ardından sürücünün olay yerinden kaçtığını ve yaklaşık 500 metre ileride yakalandığını duyurdu. NHK’nin aktardığı bilgilere göre sürücü, çarpışmalar sonrası yaya olarak uzaklaşmaya çalıştı.

TBS’nin haberine göre, olaydan yaklaşık iki saat önce bölgedeki bir araç galerisinden bir arabanın çalındığı tespit edildi. Polis, vurkaç kazasında kullanılan araçla bu çalıntı araç vakası arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Belediyenin yakınlarında art arda meydana gelen çarpışmalarda 80’li yaşlarında bir yaya hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 20’li yaşlarındaki bir kadının bilincinin kapalı olduğu, durumunun kritik olduğu açıklandı.

ULUSAL BAYRAMDA KAZA ÜSTÜNE KAZA

Olayın, Japonya’da ulusal bayram gününde meydana gelmesi ülkede tepkileri artırdı. Polis, kazayla ilgili detaylı açıklamanın en kısa sürede bir sözcü tarafından yapılacağını iletti.

Yerel kaynaklara göre soruşturma çok yönlü ilerliyor. Tokyo polisi, sürücünün kaçış nedeni ve olayın bir kasti eylem olup olmadığı üzerinde durdu.

MÜZEYYEN BIYIK

